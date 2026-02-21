Resident Evil Requiem'in Tüm Başarımları Ortaya Çıktı

Resident Evil Requiem'in piyasaya sürülmesine sadece birkaç gün kaldı. Bir perakendecinin oyunu erkenden teslim etmesi yüzünden yaşanan sızıntıların önü arkası kesilmiyor. Kilit karakterlerin sonu gibi sadece oynayarak öğrenilmesi gereken detayların oyun daha piyasaya sürülmeden ortaya çıkması, her ne kadar can sıkıcı bir sorun olsa da önemli gelişmeler de yok değil.

Son yaşanan sızıntı ile birlikte oyundaki bütün başarımlar açıklığa kavuştu. Listenin uzunluğu oyunun ne kadar kapsamlı bir şekilde tasarlandığını gözler önüne serdi. Görünüşe göre oyuncuların bunları elde etmek için oldukça büyük bir zaman ayırması gerekecek.

Resident Evil Requiem'de Hangi Başarımlar Olacak?

Başarımın Adı Başarımın Şartı Requiem Tüm başarımların kilidini açmak Speed Demon Elpis’i serbest bırakarak ana hikâyeyi 4 saat içinde tamamlamak Never Touch The Stuff Herhangi enjektör müdahalesi olmadan ana hikâyeyi tamamlamak Minimalist Grace hiç blood collector kullanmadan ana hikâyeyi tamamlamak Hope and Requiem Elpis’i serbest bırakarak ana hikâyeyi tamamlamak Rookie Agent Ana hikâyeyi en az "Casual" zorluk seviyesinde tamamlamak Rising Agent Ana hikâyeyi en az "Standard (Modern)" zorlukta tamamlamak Fatal Dose Meolytic enjektör kullanarak bir zombiyi alt etmek Science Analiz yaparak bir üretim tarifi açmak Deja Vu Wrenwood’da bir salgınla karşılaşmak Descent Into Darkness Bakım merkezinin bodrum katına ulaşmak A Harsh Reality Bakım merkezinden kaçmak Going Down? Asılı platformu kullanarak zemine ulaşmak The Hero Returns R.P.D.’ye ulaşmak I Remember That, Too Super Tyrant’ı alt etmek Umbrella’s Legacy ARK’ı bulmak The Final Mission ARK’ın alt katlarını keşfetmek The Power of Blood Blood collector kullanarak bir eşya üretmek Blood! More Blood! 300 mikro enfekte kan örneği kullanmak Bring Out The Big Guns Requiem ile Girl’ü sersemletmek Untouchable Bir saldırıyı geri püskürtmek Can I Borrow This? Bir düşmandan düşen silahı fırlatmak Chop Chop Balta bitirici hamlesiyle 3 zombi alt etmek Retail Therapy Malzeme kutusundan bir eşya almak Tailor Made Bir silahı geliştirmek Road Rage Yolda Victor’un bir saldırısını durdurmak Master Craftsman Usta zanaatkâr olmak Bang For Your Buck Tek bir Requiem atışı ile en az 3 düşmanı alt etmek Cat Got Your Tongue? Licker B2’nin dilini çıkarmak Order Up! Ana hikâyede bakım merkezindeki şefi alt etmek Deadly Duet Ana hikâyede iki şarkıcıyı alt etmek Grace and Goliath Grace ile bir Chunk’ı alt etmek Resolute Agent Ana hikâyeyi en az "Standard (Classic)" zorlukta tamamlamak Remarkable Agent Ana hikâyeyi "Insanity" zorlukta tamamlamak Out of Sight, Out of Mind Grace ile bir eşyayı eşya kutusuna koymak The Ol’ Fashioned Way Daktiloda mürekkep şeridi kullanarak kaydetmek Like Mother, Like Daughter Maymuncukla bir çekmeceyi açmak Internal Dispute Hastane koğuşlarında bir zombinin başka bir zombiye saldırmasını sağlamak Seasoned Pro 300 düşman alt etmek Not Today, Buds! Tüm Plant 43 filizlerini yok etmek Credit Where Credit is Due 200.000 oyun içi para kazanmak Bloodlust Blood collector ile 5000 mikro enfekte kan örneği toplamak Model Mania Tüm modelleri görüntülemek Curator Tüm konsept çizimlere bakmak No Safe is Safe Ana hikâyedeki tüm kasaları açmak Crate Expectations Tüm BSAA konteynerlerini açmak Case Closed Ana hikâyede ilerlerken çeşitli yerlerde görebileceğiniz tüm dosyaları okumak The Hunt Begins Bir Mr. Raccoon anıtını yok etmek You Little Rascal! Tüm Mr. Raccoon anıtlarını yok etmek

Yeni sızıntıya göre Resident Evil Requiem'de tam olarak 49 adet başarım olacak. Oyunda kilidini son derece kolay bir şekilde açabileceğiniz pek çok başarım olacak. Örneğin malzeme kutusundan bir eşya almayı içeren "Retail Therapy" başarımı, sizi neredeyse hiç zorlamayacak. Benzer şekilde "Out of Sight, Out of Mind" başarımını elde etmek için de Grace'in bir şeyayı eşya kutusuna koyması yeterli olacak.

"Like Mother, Like Daughter" başarımı, fragmanlardan da görüleceği üzere oyunda sık sık yapacağınız eylemlerden birini yapmanızı gerektiriyor. Bir maymuncuk kullanarak çekmeceyi aştığınızda bu başarıma sahip oluyorsunuz. Ayrıca oyunda ilerlerken dosyaları göz ardı etmek istemeyeceksiniz. Ana hikâyedeki tüm dosyaları okumanız hâlinde "Case Closed" başarımının kilidini de açacaksınız.

Kolay oyun sevmiyorsanız sizi zorlayacak başarımlar da mevcut olacak. Remarkable Agent başarımı, ana hikayeyi "Insanity" zorluk seviyesinde tamamlamayı gerektirecek. "Minimalist" başarımı da isminden de analşılacağı üzere blood collector kullanmadan ana hikâyeyi tamamlamanız elde edebileceğinz bir başarım olacak. Bunlar gibi daha pek çok başarım olacak.

Resident Evil Requiem'in Konusu Ne Olacak?

Çok yakın bir zamanda en iyi hayatta kalma oyunları arasına katılması beklenen Resident Evil Requiem, FBI'da görevli analist olan Grace Ashcrof'un hikâyesini merkezine alacak. Serinin ilk oyunlarında olduğu gibi oyunda ilerlerken sınırlı kaynağımız olacak. Zorlu şartlar altında bulmacaları çözeceğiz, zombi tehditlerine dikkat ederek sessizce hedefimize ulaşmamız gerekecek. Hem birinci şahıs bakış açısı hem üçüncü şahıs bakış açısı ile oynayabileceğiz.

Resident Evil Requiem Ne Zaman Çıkacak?

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için piyasaya sürülecek. Bu da oyunun çıkışına sadece birkaç gün kaldığı anlamına geliyor. Serinin dokuzuncu oyunu olacak Requiem'in PC sürümü şu anda hem Steam hem Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor.