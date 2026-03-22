Bugatti’nin En Ucuz Aracı Tanıtıldı: İki Tekerlekli ve Motoru Yok!

Bugatti alıştığımız gibi bu kez hızlı bir otomobil ile değil oldukça farklı bir araç ile karşımıza çıktı. Ürettiği spor otomobiller ile bilinen Bugatti, İngiltere merkezli bisiklet üreticisi Factor Bikes ile birlikte geliştirdiği yeni Bugatti Factor One modelini tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel model, markanın en ucuz ürünü olarak da öne çıkıyor. Ancak dikkat çeken bir detay var: Bu Bugatti’de motor yerine pedallar bulunuyor. İşte Bugatti Factor One hakkında merak edilen detaylar...

Bugatti Factor One Teknik Özellikleri Neler?

Dünyanın en uygun fiyatlı Bugatti modelleri arasında yer alan Bugatti Factor One tamamen performans odaklı bir yol bisikleti olarak geliştirildi. Modelde karbon fiber ağırlıklı ultra hafif bir gövde kullanılıyor. Ayrıca aerodinamik yapı ve yüksek mukavemet sağlayan özel gövde tasarımı da dikkat çekiyor. Bisikletin jantlarının toplam ağırlığının yaklaşık 1,3 kilogram seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Bu değer performans odaklı profesyonel bisikletler ile oldukça benzer seviyede. Modelde karbon fiber-titanyum fren sistemi, özel üretim sele ve Continental imzalı lastikler yer alıyor. Aerodinamik avantaj sağlamak için standart yarış kurallarının dışına çıkan bazı tasarım detayları da bulunuyor. Bu nedenle bisikletin yarışlarda kullanılamayacağı ancak performans açısından oldukça iddialı olduğu ifade ediliyor.

Bugatti Factor One Satış Fiyatı Ne Kadar?

Bugatti Factor One modelinin satış fiyatı 23 bin 599 dolar olarak açıklandı. Bu rakam bazı pazarlarda bir Honda Civic fiyatına yakın seviyeye denk geliyor. Markanın otomobillerinin milyonlarca dolarlık fiyat etiketine sahip olduğu düşünüldüğünde bu model Bugatti’nin en uygun fiyatlı ürünü olarak öne çıkıyor. Bisiklet sınırlı üretim olarak sunulacak. Paylaşılan bilgilere göre Bugatti Factor One modelinden yalnızca 250 adet üretilecek. Bu da modelin koleksiyon değeri taşıyan özel bir ürün olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Uzun yıllardır otomobil üreticileri ile bisiklet üreticileri aslında lüks ve ihtişam göstergesi olarak bu tarz küçük iş ortaklıkları yaparlar. Zira zaman ilerledikçe bisiklete binmek, at binmek gibi hobiler daha lüks bir hal aldı ve gelir seviyesi yüksek gruplara hitap etmeye başladı. Bu da Bugatti gibi üst düzey markaların reklam çalışmalarına yön veriyor. Ayrıca Lamborghini gibi markalar da bebek arabası üretimi gibi farklı hayat ürünlerine yönelmiş durumda.

