Hyundai'nin En Ucuzu! Kompakt SUV Exter Tanıtıldı!

Hyundai, kompakt SUV segmentindeki en uygun fiyatlı modellerinden biri olan Exter’ı 2026 model yılı için güncelledi. Hindistan’da satışa sunulan model, düşük fiyat etiketi ve segmentinde dikkat çeken donanımlarıyla öne çıkıyor. Yaklaşık 6 bin 200 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan Hyundai Exter özellikle şehir içi kullanım odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Peki Hyundai Exter teknik özellikleri neler? Türkiye’ye gelecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Hyundai Exter Teknik Özellikleri Neler?

Motor : 1.2L Kappa benzinli motor

: 1.2L Kappa benzinli motor Güç : 83 HP

: 83 HP Tork : 113 Nm

: 113 Nm Şanzıman : 5 ileri manuel

: 5 ileri manuel Yakıt : Benzin / CNG

: Benzin / CNG CNG Güç : 69 HP

: 69 HP CNG Tork : 95 Nm

: 95 Nm Uzunluk: 3 bin 815 mm (yaklaşık)

Yeni Hyundai Exter, şehir içi kullanım odaklı kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor. 1.2 litrelik atmosferik motoru günlük kullanım için yeterli performans sunmayı hedefliyor. 5 ileri manuel ve AMT şanzıman seçenekleriyle sunulan model özellikle düşük yakıt tüketimi ve uygun maliyetli kullanım odaklı geliştirildi. CNG seçeneği ise ekonomik sürüş arayan kullanıcılar için alternatif oluşturuyor.

Donanım tarafında ise segmentine göre oldukça zengin özellikler sunuluyor. 8 inç dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli, kablosuz bağlantı özellikleri ve dahili araç içi kamera gibi donanımlar dikkat çekiyor. Ayrıca 6 hava yastığının standart olarak sunulması modelin güvenlik tarafında Hindistan gibi Asya pazarlarına yönelik üretilen diğer otomobillerden onu ayıran en büyük özelliği.

Hyundai Exter Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Hyundai Exter, Hindistan pazarında yaklaşık 580 bin rupi başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 6 bin 200 dolar seviyesine denk geliyor. Modelin en üst donanım seviyesinde ise fiyat yaklaşık 941 bin rupi yani 10 bin dolar civarına kadar çıkıyor. Bu fiyat bandı Hyundai Exter’ı segmentindeki en uygun fiyatlı kompakt SUV modellerden biri haline getiriyor. Özellikle şehir içi kullanım odaklı SUV arayan kullanıcılar için modelin oldukça rekabetçi bir fiyat etiketi sunduğu görülüyor.

Hyundai Exter Türkiye'ye Gelecek Mi?

Hyundai Exter şu an için Hindistan pazarı odaklı geliştirilen bir model olarak satışa sunuldu. Araç Hindistan’da üretiliyor ve öncelikli olarak gelişmekte olan pazarlarda konumlandırılıyor. Bu nedenle modelin kısa vadede Türkiye pazarına gelmesi beklenmiyor. Ancak Hyundai’nin uygun fiyatlı kompakt SUV segmentine olan ilgisi düşünüldüğünde, ilerleyen dönemde farklı motor seçenekleriyle veya Avrupa pazarına uygun versiyonlarla modelin geniş pazarlara açılması ihtimali bulunuyor. Ayrıca Hyundai Inster modelinin Exter'ın Avrupalı hali olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Editörün Yorumu

Hyundai Exter uygun fiyatı ile pek çok tüketicinin dikkatini çekiyor. 6 bin 200 dolar fiyat etiketine sahip bir otomobil için oldukça bonkör özellikler sunuyor. Otomobil Türkiye pazarında da yoğun ilgi görecektir. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken husus aracın hangi regülasyonlara tabi olduğu. Zira otomobil her ne kadar Türkiye pazarında yoğun ilgi görecek olsa da Avrupa Birliği tarafından belirlenen kurallara uymuyor olması muhtemel. Bu sebeple Türkiye pazarına giriş yapması oldukça zor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...