Bu Arabadan Sadece Bir Tane Var: Yeni Bugatti Brouillard ile Tanışın!

Ünlü lüks otomobil üreticisi Bugatti, müşterilerine özel otomobiller üretmeye ve tasarlamaya devam ediyor. Hatırlarsanız, marka geçtiğimiz yıllarda müşterilerinin mevcut Bugatti modelleri üzerinde kişisel değişiklikler yapma imkanı verdiği “Sur Mesure” isimli bir program başlatmışti. Şirket şimdi ise bu programdan daha özel olduğu söylenen “Programme Solitaire” isimli yeni programını resmen başlattı.

Aktarılanlara göre Bugatti, müşterilerin doğrudan kendi Bugatti modellerini sipariş ettiği Programme Solitaire programı kapsamında geliştirdiği ilk otomobili sergiledi. Bugatti Brouillard isimli bu araçtan tamamen kişiye özel olarak sadece bir adet üretilecek. İşte Bugatti Brouillard'ın özellikleri ve fiyatı...

Bugatti Brouillard'ın Özellikleri Neler?

Yeni Bugatti Brouillard, benzersiz bir görünüme sahip olsa da genel olarak Mistral modelinden esinlenen bir tasarım çizgisiyle geliyor. Aracın ön kısmında yatay LED aydınlatma elemanları yer alırken, ön tamponunda koyu renkli detaylar dikkat çekiyor. Otomobilin arka bölümünde ise tanıdık ok şeklindeki LED stop lambaları boydan boya uzanırken, ortasında aydınlatmalı "BUGATTI" yazısı öne çıkıyor.

Öte yandan Brouillard'ın Mistral'den en büyük farklı bir tavana sabit olması. Tavan ile birleştirilen sabit cam panel iç mekana daha ferah bir hava katarken, ön kısımdan arka kısma kadar kesintisiz uzanan tasarımı sayesinde araca estetik bir görünüm sağlıyor.

Gelelim performans tarafına. Yeni Bugatti Brouillard Chiron ve Mistral modellerinde de kullanılan meşhur W-16 platformu üzerine inşa edilmiş. Karbon fiber ve alüminyum malzemeli bir şasiye sahip olan araç, dört turbo beslemeli motoruyla tam bir performans canavarı. Öyle ki otomobilin 1,578 beygire kadar güç ürettiği belirtiliyor.

Bugatti Brouillard'ın Fiyatı Ne Kadar?

Yeni aracın fiyatına "paha biçilemez" demek pek de yanlış olmaz. Zira kimliği açıklanmayan bir Bugatti müşterisi için üretilen Bugatti Brouillard, tamamen kişiye özel olarak yalnızca bir kez üretilecek. “Programme Solitaire” programı kapsamında araçların geliştirilme süreçlerinde müşterinin de tam yetkiye sahip olduğu düşünüldüğünde, müşterinin bu otomobili asla satışa çıkarmak istemeyeceğini söyleyebiliriz.

Yeni araç her ne kadar ticari olarak satışa sunulmasa da dünyanın en pahalı arabalarından biri. Öyle ki otomobilin 30 milyon dolardan daha fazlaya mal olduğu söyleniyor. Bu denli astronomik rakamlar sıradan bir tüketici için şaşırtıcı olsa da, otomobilin tek sahibi için 30 milyon doların ne anlama geldiğini bilemiyoruz. Merak edenler için aracın önümüzdeki hafta Kaliforniya, Carmel'deki The Quail etkinliğinde sergileneceğini belirtelim.

Peki siz yeni Bugatti Brouillard hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...