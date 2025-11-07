2.109 TL'lik Football Manager 26'yı Ücretsiz Oynama Fırsatı!

Sports Interactive tarafından geliştirilen Football Manager 26'nın demosu yayınlandı. PC oyuncuları için ücretsiz olarak sunulan demo sürüm, oyunun satın alınmadan önce oynanabilmesine imkân tanıyor. Böylece oyunun atmosferine ve oynanış mekaniğine detaylı olarak göz atma fırsatı elde ediliyor.

Football Manager 26 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Futbol menajerlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Football Manager 26'nın demo sürümü Steam ve Epic Games üzerinden oyuncularla buluştu. Demo sürümü Steam'de oynayabilmek için ilk olarak Steam'i ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Daha sonra "Football Manager 26 Demo" sayfasını görüntüleyin ve "Demoyu yükle" butonuna basın.

Demo sürümünü Epic Games mağazası üzerinden oynamak için Epic Games'i açın ve üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda "Football Manager 26 Demo" sayfasını ziyaret edin. "Yükle" butonuna basıp işlemi onaylayın. Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacak. İndirme tamamlandığında otomatik olarak yüklenecek.

Football Manager 26 Fragmanı

Football Manager 26 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

İşlemci: Masaüstünde Intel Core i3-530 / AMD FX-4100. Laptopta Intel Core i3-330M / AMD A6-5200

Masaüstünde Intel Core i3-530 / AMD FX-4100. Laptopta Intel Core i3-330M / AMD A6-5200 RAM: 4 GB

Ekran Kartı: Masüastünde NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530. Laptopta NVIDIA GeForce GTX 960M / AMD Radeon R9 M375 / Intel HD 530

Masüastünde NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530. Laptopta NVIDIA GeForce GTX 960M / AMD Radeon R9 M375 / Intel HD 530 DirectX: Sürüm 11

Oyunun yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.

