Cam Kenarı Boş mu? BYD Bu Seferde 700 KM Menzilli Elektrikli Otobüs Üretti!

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, sürdürülebilir ulaşım vizyonunda hız kesmeden ilerliyor. Şirket son olarak Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen UITP Zirvesi’nde BYD B13.b isimli yeni elektrikli otomobüsünü tanıttı.

Yeni BYD B13.b, sahip olduğu özelliker sayesinde hem şehir içi hem de şehirlerarası taşımacılığa yeni bir boyut kazandırabilir. Gelin yeni otobüsü hep birlikte detaylıca inceleyelim.

BYD B13.b Özellikleri

Mevcut B13 modelinin gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan B13.b, tek şarjla 700 kilometreye kadar yol alabiliyor. Bu uzun menzilin arkasındaki güç, BYD’nin geliştirdiği lütyum demir fosfat (LFP) bataryada gizli. Toplamda 560 kWh batarya kapasitesine sahip olan otobüs, 49 oturan ve 29 ayakta yolcu olmak üzere toplam 78 kişiyi rahatça taşıyabiliyor.

100 km/s maksimum hıza ulaşabilen B13.b, hem şehir içi yoğun hatlara hem de uzun mesafeli seferlere uygun şekilde geliştirildi. Bu kapsamda yeni araç, her biri 150 kW gücünde olan iki adet tekerlek içi motorla donatılmış durumda. Yeni elektrikli otobüs bu yapısı ile yüksek verimli ve dengeli bir sürüş vadediyor.

Entegre Termal Yönetim Sistemi isimli bir teknolojiyi de bünyesinde barındıran BYD B13.b, bu sistem sayesinde batarya soğutması, ısı pompasıyla ısıtma, aktarma organı soğutması ve atık ısı geri kazanımı gibi birçok işlevi aynı çatı altında toplayarak, bataryasını en verimli şekilde kullanıyor.

Yeni otobüs bununla birlikte oldukça esnek bir şarj sistemine de sahip. Öyle ki araç, ister tek ister çift şekilde 192 kW’lık şarj girişleriyle enerji alabiliyor. Ayrıca daha hızlı şarj için 500 kW’lık pantograf şarj mekanizmasını da destekliyor.

BYD, B13.b modelinin yanı sıra, bu modelin daha kompakt versiyonu olan eBus B12'yi de Hamburg’daki etkinlikte tanıttı. Her ne kadar birçok kişi BYD’yi otomobil üreticisi olarak tanısa da, şirket aslında otobüs pazarında da uzun süredir aktif. 2011 yılından bu yana ticari elektrikli otobüs filoları geliştiren BYD, batarya teknolojileri alanındaki uzmanlığını ise 1995’ten bu yana sürdürüyor.

BYD’nin amacı yalnızca otomobil pazarında değil, aynı zamanda otobüs segmentinde de güçlü bir oyuncu olarak liderliğini pekiştirmek. Şirket, sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle hem bireysel hem de toplu taşıma alanında küresel ölçekte söz sahibi olmayı hedefliyor.