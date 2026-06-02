ASUS'tan 9000 mAh Bataryalı Tablet! 144Hz OLED Ekrana Sahip

ASUS, Pad isimli yen ibir tablet tanıttı. Böylece tabletin özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz belli değil. 8 GB RAM'e sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

ASUS Pad'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,2 inç

12,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2800 piksel

1840 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 600 nit

600 nit İşlemci: Dimensity 8300

Dimensity 8300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 9,000 mAh

9,000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Boyut: 271,1 x 182,4 x 6,5 mm

271,1 x 182,4 x 6,5 mm Ağırlık: 523 gram

523 gram İşletim Sistemi: Android 16

ASUS Pad'in Ekranı Nasıl?

12,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS Pad, OLED ekran üzerinde 1840 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Bu arada OLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini ve çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

ASUS Pad'in İşlemcisi Nasıl?

Tablette MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8300 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci Genshin Impact'i 30 ile 40 FPS arasında, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 85 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 35 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani çoğu mobil oyun sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

İşlemcide 3.35 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Blackview Xplore 2 ve iPlay Mini 4 Ultra'da da tercih edilmişti. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

ASUS Pad'in Bataryası Kaç mAh?

ASUS'un yeni tableti 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. 523 gram ağırlığında ve 6,5 mm kalınlığında olan cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

ASUS Pad'in Kamera Özellikleri Neler?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tabletin arka yüzeyinde video kaydetmek ve fotoğraf çekmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

ASUS Pad Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS Pad'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un bilgisayarları, monitörleri ve daha pek çok cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS Pad'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda ASUS Pad'in oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.