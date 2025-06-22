Yeni Elektrikli Araç, Menzil Konusunda Benzinlileri Bile Geride Bırakacak!

Çin merkezli otomotiv devi BYD, Tesla Model 3’e rakip olarak geliştirdiği elektrikli sedan modeli Seal üzerinde çalışmlarına devam ediyor. Şirket son olarak yeni aracında kullanacğı katı hal batarya modeli için gerekli testlere resmen başladı. İlk test sonuçlarına göre, bu yeni bataryalarla donatılan araç, tam şarjla yaklaşık olarak 1900 kilometre menzil mesafesi sunabiliyor. İşte detaylar!

BYD Seal, Rekor Menzil Mesafesiyle 2027'de Piyasaya Sürülecek

Katı hal batarya teknolojisi üzerinde on yılı aşkın süredir çalışan BYD, geçtiğimiz yıl 20 Ah ve 60 Ah kapasiteye sahip prototip hücrelerini başarıyla üretmeyi başardı. Şirketin batarya bölümü CTO’su Sun Huajun’un daha önce yaptığı açıklamalara göre, bu teknolojiye sahip ilk seri üretim araçların 2027 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Test sürecinin tamamlanmasının ardından BYD, 2027’de sınırlı sayıda üretimle yeni batarya teknolojisine sahip araçlarını piyasaya sürecek. 2027–2029 yılları arasında ise üretim kontrollü ilerleyecek. Ancak 2030 yılı itibarıyla katı hal bataryalı yeni otomobiller tamamen seri üretime geçecek. BYD'nin nihai hedefi, önümüzdeki on yıl içerisinde katı hal batarya maliyetinin sıvı lityum-iyon bataryalarla aynı seviyeye getirmek.

Bu bilgilerden yola çıkarak BYD Seal'in, 2027 itibarıyla katı hal batarya teknolojisiyle sunulacak ilk BYD modeli olacağı öngörülüyor. Seal modelinin ardından birkaç yeni modelin daha katı hal bataryalarıyla yeniden satışa sunulması bekleniyor. Otomotiv devi, yeni batarya teknolojisi ile araçların menzil mesafesini neredeyse iki katına çıkarmayı amaçlıyor.

Yalnızca 12 Dakikada 1500 Kilometre Menzil Sunabilecek

Çin medyasına göre, BYD katı hal bataryalarıyla yaptığı testte Seal modelini sadece 12 dakikada 1500 kilometreye varan bir menzil mesafesine ulaştırmayı başardı. Kaynaklar, bataryanın bu sürede yalnızca yüzde 80’inin dolduğunu belirtiyor. Bu da tam kapasiteyle birlikte menzilin 1.875 kilometreyi kadar ulaşabileceği anlamına geliyor.

Öte yandan, katı hal bataryaların mevcut sıvı lityum-iyon pillerden daha maliyetli olduğu biliniyor. Çin'de şu anda yaklaşık 175.800 yuan (yaklaşık 25.000 dolar) başlangıç fiyatıyla satılan Seal modelinin, 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen katı hal bataryalı versiyonunun daha yüksek bir fiyatla raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

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