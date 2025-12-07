Çinli Şirketin 8 Milyonluk SUV'si İki Tonluk Ağaçla Test Edildi!
YangWang'ın yakında zaman tanıttığı elektrikli SUV modeli U8L, 2 tonluk ağaç düşürme testine girdi. Sonuçlar ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- YangWang, U8L modelinin dayanıklılığını göstermek için araca 2 tonluk bir ağacı üç kez düşürdü.
- Araç yüksek darbe almasına rağmen gövde ve kapılar neredeyse hiç hasar almadı.
- Test sonuçları herkesi şaşırttı.
Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden BYD’nin lüks elektrikli araç markası Yangwang, sıra dışı bir dayanıklılık testine imza attı. Öyle ki şirket, yüksek fiyatıyla dikkat çeken yeni SUV modeli U8L’yi test etmek için alışılmadık bir yöntem seçti ve aracın üzerine tam 2 tonluk bir ağaç düşürüldü. Testin sonuçları izleyenleri şaşkına çevirdi.
BYD Yangwang U8L, Ağaçla Test Edildi!
Yangwang’ın bu yıl piyasaya sürdüğü lüks SUV modeli U8L'nin üzerine 2 tonluk bir ağaç tam üç kez bırakldı. Üçüncü düşüşte çarpmanın maksimum enerjisi 50,4 kilojul olarak ölçüldü. Test sonunda ise U8L neredeyse hiç hasar almadı. Öyle ki gövde sağlam kaldı ve kapılar rahatça açılabildi. Bununla birlikte kolonlarda eğilme olmadığı ve aracın normal şekilde sürülebildiği görüldü. İlgili test videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
BYD Yangwang U8L Özellikleri ve Fiyatı
- Gövde tipi: Uzatılmış lüks SUV
- Sistem tipi: Menzil uzatıcı hibrit (EREV)
- Benzinli motor: 2.0 litrelik turbo (yalnızca jeneratör olarak çalışıyor)
- Elektrik motorları: 4 adet bağımsız motor
- Toplam güç: 1180 beygir
- Toplam tork: 1280 Nm
- Koltuk düzeni: 2 + 2 + 2
- Gösterge paneli: 23.6 inç dijital ekran
- Merkezi multimedya: 12.8 inç dokunmatik ekran
- Ön yolcu ekranı: İkinci özel ekran
- Koltuk özellikleri: Masaj, ısıtma ve soğutma
- Otonom sürüş sistemi: DiPilot600
- Sensörler: 3 adet LiDAR
- Sürüş kabiliyeti: Şehir içi ve otoyollarda tam otonom sürüş
- Süspansiyon: Disus-P hidrolik süspansiyon
- Fren sistemi: Karbon seramik frenler
BYD Yangwang U8L başlangıç fiyatı ise 1,28 milyon Çin yuanı, yani yaklaşık 180 bin dolar olarak açıklandı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 7 milyon 700 bin TL'ye denk geliyor. Tabii bu resmi Türkiye satış fiyatı değil. Zira ülkemizde satışa sunulduğunda vergilerle birlikte daha yüksek bir fiyata sahip olacaktır.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.