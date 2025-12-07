Çinli Şirketin 8 Milyonluk SUV'si İki Tonluk Ağaçla Test Edildi!

Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden BYD’nin lüks elektrikli araç markası Yangwang, sıra dışı bir dayanıklılık testine imza attı. Öyle ki şirket, yüksek fiyatıyla dikkat çeken yeni SUV modeli U8L’yi test etmek için alışılmadık bir yöntem seçti ve aracın üzerine tam 2 tonluk bir ağaç düşürüldü. Testin sonuçları izleyenleri şaşkına çevirdi.

BYD Yangwang U8L, Ağaçla Test Edildi!

Yangwang’ın bu yıl piyasaya sürdüğü lüks SUV modeli U8L'nin üzerine 2 tonluk bir ağaç tam üç kez bırakldı. Üçüncü düşüşte çarpmanın maksimum enerjisi 50,4 kilojul olarak ölçüldü. Test sonunda ise U8L neredeyse hiç hasar almadı. Öyle ki gövde sağlam kaldı ve kapılar rahatça açılabildi. Bununla birlikte kolonlarda eğilme olmadığı ve aracın normal şekilde sürülebildiği görüldü. İlgili test videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BYD Yangwang U8L Özellikleri ve Fiyatı

Gövde tipi: Uzatılmış lüks SUV

Sistem tipi: Menzil uzatıcı hibrit (EREV)

Benzinli motor: 2.0 litrelik turbo (yalnızca jeneratör olarak çalışıyor)

Elektrik motorları: 4 adet bağımsız motor

Toplam güç: 1180 beygir

Toplam tork: 1280 Nm

Koltuk düzeni: 2 + 2 + 2

Gösterge paneli: 23.6 inç dijital ekran

Merkezi multimedya: 12.8 inç dokunmatik ekran

Ön yolcu ekranı: İkinci özel ekran

Koltuk özellikleri: Masaj, ısıtma ve soğutma

Otonom sürüş sistemi: DiPilot600

Sensörler: 3 adet LiDAR

Sürüş kabiliyeti: Şehir içi ve otoyollarda tam otonom sürüş

Süspansiyon: Disus-P hidrolik süspansiyon

Fren sistemi: Karbon seramik frenler

BYD Yangwang U8L başlangıç fiyatı ise 1,28 milyon Çin yuanı, yani yaklaşık 180 bin dolar olarak açıklandı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 7 milyon 700 bin TL'ye denk geliyor. Tabii bu resmi Türkiye satış fiyatı değil. Zira ülkemizde satışa sunulduğunda vergilerle birlikte daha yüksek bir fiyata sahip olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.