2.919 TL'lik Call of Duty Black Ops 6 Ücretsiz Oluyor! Tarih Verildi

Activision, Call of Duty: Black Ops 6'yı henüz satın almamış veya Game Pass üzerinden oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Call of Duty: Black Ops 6 çok yakında ücretsiz olacak. Belirtilen tarihlerde oyun bedava oynanabilecek.

Call of Duty Black Ops 6 Ücretsiz Nasıl Oynanacak?

Kampanya kapsamında Call of Duty Black Ops 6, 9-16 Ekim 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyuncular, herhangi bir ücret ödemeden campaign (hikâye modu), multiplayer ve zombies modlarına erişebilecek. Ücretsiz sürümde 40'tan fazla multiplayer haritası yer alacak.

Kampanya sürecinde Zombies modu, altı farklı haritada oynanabilecek. Söz konusu sürüme Ranked Play modu dahil edilmeyecek. Kampanya sona erdikten sonra Call of Duty: Black Ops 6'yı oynamaya devam edebilmek için oyunu satın almak veya Game Pass abonesi olmak gerekecek.

Call of Duty Black Ops 6 Fragmanı

Call of Duty Black Ops 6 Nasıl Bir Oyun?

Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty Black Ops 6, FPS türünde bir oyun. Soğuk Savaş sonrası dönemde geçen yapımda gizlilik temalı operasyonlardan aksiyon dolu operasyonlara kadar çeşitli görevler bulunuyor. Hikâye modunda Troy Marshall'ın yanı sıra Frank Woods da yer alıyor.

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği oyunda dünyayı tehdit eden biyolojik silahları kullanmaya çalışan Pantheon'a karşı mücadele ediyoruz. 2024 yılının kasım ayında piyasaya sürülen yapımda hikâye modunun yanı sıra Zombies ve multiplayer modları da mevcut.

Call of Duty Black Ops 6 Minimum Sistem Gereksinimleri