Take-Two, "GTA 6 Ertelenebilir" Söylentilerine Açıklık Getirdi

Grand Theft Auto serisinin şimdiye kadar en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA 6 epey uzun bir geliştirme sürecinden geçti. Rockstar Games, "piyasaya sürmeye tamamen hazır" bir noktada olmadığını gerekçe göstererek oyunu iki kez erteledi. Art arda yaşanan hayal kırıklıklarından sonra oyunun üçüncü bir kez ertelenme ihtimali konuşulmaya başlandı.

Yeni bir sızıntıya göre oyuncuların erteleme ihtimali hakkında endişelenmesine gerek yok. Take-Two Interactive, Microsoft ve Sony'ye yaptığı son açıklamada kararlı bir duruş sergiledi. Bu, sadece iki şirketin değil, milyonlarca oyuncunun kafasındaki soru işaretlerini de ortadan kaldırdı.

GTA 6, Üçüncü Kez Ertelenmeyecek

Ortaya çıkan bilgilere göre Rockstar Games'in üst kuruluşu Take-Two Interactive, Sony ve Microsoft'a yaptığı açıklamada Grand Theft Auto VI'nın bu yıl içinde planlandığı gibi piyasaya sürüleceğini belirtti. Bu açıklama, oyunun bir kez daha ertelenme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Yani artık derin bir nefes alabilir ve GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğine kesin gözüyle bakabiliriz.

GTA 6 Neden İkinci Kez Ertelenmişti?

Rockstar Games, 7 Mayıs 2025 tarihinde X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada GTA 6'nın ikinci kez ertelemesine oyunu piyasaya sürmeden önce ek süreye ihtiyaç olmasını gerekçe göstermişti. Oyuncuların uzun bir süredir beklediklerinin farkında olduğunu belirten şirket, bu erteleme kararından dolayı tüm oyunculardan özür dilemişti.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

GTA 6, Grand Theft Auto V'ten sonra gelecek sekizinci ana oyun olacak. Hatırlayacak olursanız Rockstar Games, bilgi sızdırdığından şüphelenilen üç çalışanın işine verdiğini doğrulamıştı. İşaret edilen farklı tarihler ile sızıntıların ortaya çıktığı tarihler arasında kurulan ilişki sonucunda hangi sızıntıların gerçek olabileceğine dair önemli bilgiler elde edinilmişti.

Doğru olma ihtimali çok yüksek olan sızıntıların başında kilo alma ve verme sistemi geliyor. Bu, Grand Theft Auto: San Andreas'ta gördüğümüz bir özellikti. Oyuncu kilo aldıkça görünümü de değişiyordu. Hatta bir görevde aşırı kilolu olduğunuzda CJ telefonla aranıyor ve ona alaylı bir dille kilo vermesi gerektiği söyleniyordu.

Rockstar Games, Grand Theft Auto V'te bu özelliğe yer vermese de GTA 6'da es geçmeyecek gibi görünüyor. Öte yandan karakterler arası ilişki barı ve kadın ile erkek arasında oynanış farkları da olacak. İki ana karakter, aynı anda kontrol edilebilecek. Bu sızıntılar, oyunun tüm zamanların en gerçekçi açık dünya oyunlarından biri olacağını gösteriyor.

GTA 6 Hangi Platformlara Çıkacak?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde Xbox Series X / S ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. PC sürümünün ise geçmişte olduğu gibi oyun konsolları için piyasaya sürüldükten bir süre sonra çıkması bekleniyor. Tahmin edebileceğiniz üzere PlayStation 4 ya da Xbox One gibi eski konsollara gelmeyecek. Zaten teknik olarak bu mümkün de değil. GTA 6 oldukça gelişmiş bir oyun olacak. Eski konsollar, oyunu çalıştırmak için yeterli olmayacak.

Bu arada yeni nesil Xbox konsolları ile PlayStation 6'nın ertelenebileceğine dair söylentiler var. Şu anda devam eden küresel bellek sorunundan ötürü PlayStation 6'nın en iyi ihtimalle 2028, en kötü ihtimalle 2029 yılına ertelenebileceği öngörülüyor. Xbox tarafında bir hareketlilik yok fakat benzer bir erteleme kararının Xbox için de alınması muhtemel görünüyor.