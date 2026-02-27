PlayStation Oyunları Artık PC'ye Gelmeyebilir: Sony Geri Vites Yapabilir

Çoğumuzun yakından tanıdığı isim olan Jason Schreier, yaptığı açıklamalar ile PC oyuncularını üzdü. Görünüşe göre Sony, tek oyunculu PlayStation oyunlarını artık bu platforma getirmekten vaz geçmiş gibi görünüyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Jason Schreier'a Göre Senaryo Odaklı PlayStation Oyunları Artık PC'ye Gelmeyebilir

Hatırlayacağınız üzere PC platformuna gelen ilk PlayStation oyunu, Horizon: Zero Dawn: The Complete Edition olmuştu. Sonrasında ise Days Gone, God of War (2018) ve Ragnarök, Marvel's Spider-Man Remastered, Stellar Blade, The Last of Us Part 1 ve 2, Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, Until Dawn ve dahası gelmişti. Sırada ise Death Stranding 2: On The Beach var. Ancak görünüşe göre bu strateji yakın zamanda değişecek.

Katıldığı Triple Click Podcast'te açıklamalarda bulunan ünlü oyun gazetecisi Jason Schreier, Sony firmasının artık tek oyunculu oyunları değil de canlı servis yapısındaki oyunları getirme yönünde stratejik bir karar değişikliği yapacağını öne sürdü. Bu da birinci parti oyunların PlayStation konsollarına özel kalması durumuna geri dönüş yapılabileceği anlamına geliyor.

Schreier, eğer Marvel's Wolverine PC için duyurulmazsa şaşırmayacağını söyledi. Eğer er ya da geç gelirse bile, oyuncular artık bu oyunu oynayabilmek için bir PlayStation almaktan başka çarelerinin olmayacağını anlayacaklarmış.

Böylesi bir hamlenin potansiyel sonuçları ile PlayStation tarafının neden böylesi bir strateji değişikliğine gidebileceği yönündeki soruya cevap veren Jason Schreier, şirketin oyunlarını hiçbir zaman konsol ve PC platformuna eş zamanlı olarak çıkartmadığına dikkat çekti. PC versiyonları onlar için her daim partiyi kaçırmak gibi bir şeymiş. Bununla birlikte, söz konusu stratejinin daha en başında başarılı olduğunu ve konsola özel stratejisine geri dönmenin kendileri için büyük bir darbe olacağını sanmıyormuş.

ResetEra forumlarındaki aynı başlıkta Schreier, bu söylemlerinin bir söylenti olmadığına açıklık getirdi. Şov sırasında, haklarında herhangi bir makale yayınlamadan önce gündeme gelecek belirli konuların olabileceğini belirtti. Dahası ise yakın bir zaman içerisinde bu konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşacağını da sözlerine ekledi.