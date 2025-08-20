Call of Duty: Black Ops 7 Beta Tarihi Belli Oldu! Takvimleri İşaretleyin

Çıkışıyla Battlefield 6'ya adeta misilleme yapacak olan Call of Duty: Black Ops 7, resmi çıkışından önce beta sürümüyle oyuncuların karşısına çıkacak. Oyunu ön sipariş ile satın alanlar, beta erişimine herkesten önce sahip olacak. Sonraki tarihlerde ise tüm oyuncular açık beta sürecine katılabilecek. Black Ops 7 beta süreci yalnızca birkaç gün sürecek. O yüzden takvimlerinizi şimdiden işaretlemek isteyebilirsiniz. İşte Call of Duty: Black Ops 7 beta tarihleri.

Call of Duty: Black Ops 7 Beta Ne Zaman?

Merakla beklenen yapım, normalde 14 Kasım 2025'te Xbox, PlayStation ve PC platformları için çıkış yapacak. Ancak dijital sürümü ön sipariş edenler ve Xbox Game Pass Ultimate/PC/Console aboneleri, oyuna 2 Ekim 2025 tarihinde erişebilecek. Erken erişim sahipleri ayrıca Reznov Challenge Pack adlı özel içeriklere de sahip olacak. Black Ops 6 ve Call of Duty: Warzone için kullanılabilir operatör kostümleri bu pakette yer alıyor. Tüm oyuncuların katılabileceği açık beta sürümü ise 5 Ekim 2025 tarihinde açılacak. Beta süreci, 8 Ekim 2025'te sona eriyor.

Call of Duty: Black Ops 7 Türkiye Satış Fiyatı

Call of Duty: Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasını konu alan Black Ops 7; Standart ve Kasa sürüm olarak ikiye ayrılıyor. Standart sürüm Standart sürüm Steam'de 69,99 dolar (2.862 TL), PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 3.199 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açık vaziyette. Black Ops 7 Kasa sürümü ise Steam'de 99,99 dolar (4.089 TL), PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 4.399 TL fiyattan satılıyor.

Black Ops 7 Resmi Fragmanı