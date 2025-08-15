Geri Sayım Başladı: Yepyeni Call of Duty Oyununun Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Savaş oyunlarının unutulmaz serilerinden Call of Duty cephesinde hareketlilik devam ediyor. Microsoft ve Activision, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 6'nın elde ettiği başarının ardından merakla beklenen Black Ops 7 için çalışmalarını hızlandırdı. Şimdi ise yeni oyun, piyasaya sürülmesine az bir zaman kala önemli bir sızıntıyla gündeme geldi.

Sektörel kaynaklar, Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihini ortaya çıkardı. Buna göre, yeni yapım çok yakında pek çok platforma ayak basacak. Ancak daha önce sözü verilen Nintendo Switch 2 cephesinde önemli pürüzler olduğu belirtiliyor. İşte detaylar!

Call Of Duty: Black Ops 7 Ne Zaman Çıkacak?

Aktarılan bilgilere göre, yeni Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım'da oyuncularla buluşacak. Oyunun bu tarihte PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında çıkış yapması bekleniyor. Öte yandan yeni yapımın Nintendo Switch 2'ye gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Bu gelişme oldukça ilginç. Zira Microsoft'un, kısa bir süre önce Nintendo ile 10 yıllık bir anlaşma imzaladığı ve Black Ops 7 gibi yeni oyunlarını Switch platformuna getireceği biliniyordu. Ancak gelen son iddialar, şirketin oyunun Switch 2 versiyonunu daha sonraki bir tarihte piyasaya süreceğini gösteriyor.

Call Of Duty: Black Ops 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha öncesinde ortaya atılan iddialara göre Call Of Duty: Black Ops 7'nin fiyatı 69.99 dolar olacak. Microsoft'un yeni oyunları için 70 doları bir sınır olarak belirlemesi, bu iddiayı doğrular nitelikte. Ayrıca, oyunun Xbox versiyonunun günümüzdeki birçok dijital yapımın aksine, fiziksel bir diskle satılacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Peki siz Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun en büyük rakiplerinden Battlefield 6 ile rekabet edebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.