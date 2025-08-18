Call of Duty: Black Ops 7'nin Fiyatı Sızdırıldı! Cep Yakacak

Battlefield 6'nın en büyük rakiplerinden biri olan Call of Duty: Black Ops 7 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni Call of Duty oyununun fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre oyunun fiyatı cep yakacak.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Call of Duty: Black Ops 7'nin standart sürümü 69,99 dolar (2.861 TL), Vault isimli sürümü ise 99,99 dolar (4.088 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Call of Duty: Black Ops 6'da da benzer fiyat etiketlerini görmüştük. Dolayısıyla sızdırılan Black Ops 7 fiyatlarının doğru çıkma ihtimali yüksek.

Black Ops 6'nın standart sürümü Steam'de 69,99 dolar, PlayStation mağazasında 2.799 TL, Xbox mağazasında ise 2.799,99 TL fiyat ile satılıyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan oyunun Game Pass kütüphanesinde yer aldığını belirtelim.

Call of Duty: Black Ops 7 Fragmanı

Call of Duty: Black Ops 7 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Call of Duty: Black Ops 7'nin 14 Kasım tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulacağı iddia edildi. Oyunun Nintendo Switch 2'ye geleceğine yönelik bir söylenti de mevcut. Call of Duty: Black Ops 6, 2024 yılının ekim ayında oyuncular ile buluşmuştu.

Call of Duty: Black Ops 7 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Call of Duty: Black Ops 7, birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak bir FPS oyunu olacak. 2035 yılında geçecek oyun, Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasını konu alacak. Oyunda son teknoloji teçhizatla donatılmış David Manson ve ekibinin maceralarına tanık olacağız.

Oyunda hikâye modunun yanı sıra co-op, çok oyunculu ve zombi modları bulunacak. Co-op modu sayesinde hikâyeyi ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. Co-op desteğinin 4 kişiye kadar destekleyeceği söyleniyor.