Call of Duty: Black Ops 7'nin 8 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği Call of Duty: Black Ops 7'nin yeni oynanış videosu oyuncularla buluştu. Kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan tanıtım videosu, çok oyunculu modun nasıl bir deneyim sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Görünüşe göre çok oyunculu mod, eğlenceli bir deneyim sunacak.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Oynanış Videosu Yayınlandı

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Call of Duty: Black Ops 7 için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Sekiz dakika uzunluğundaki video, oyunun arayüzünden karakter modellemelerine oynanış mekaniğinden harita tasarımlarına kadar detaylı bilgiye sahip olmamızı sağlıyor.

Ayrıca oyunda bulunan silahlara ve ekipmanlara da yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz. Çok oyunculu modda genel olarak akıcı bir oynanış sunulduğunu söylemek mümkün. Paylaşılan videoya göre Black Ops 7'nin çok oyunculu modu, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayacak.

Call of Duty: Black Ops 7 Çıkış Tarihi

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Beta sürüm, 2 Ekim'de erken erişime açılacak. Bu süreç 3 günün sonunda sona erecek ve 5 Ekim Pazar günü açık beta süreci başlayacak. Böylece oyun çıkmadan oynanış mekanikleri deneyimlenebilecek.

Beta sürümünde Team Deathmach'ten Domination'a kadar çeşitli çok oyunculu modlara erişilebilecek. CODA 9, MXR-17, M15 Mod 0, Echo 12, Razor 9mm, Dravec 45, Ryden 45K, VS Recon, M8A1 dahil olmak üzere pek çok silah da yer alacak. Blackheart, Imprint, The Forge, Exposure ve Cortex dahil çeştili haritaların da bulunacağını belirtelim.

Call of Duty: Black Ops 7 Nasıl Bir Oyun?

Call of Duty: Black Ops 7, birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak bir FPS oyunu olacak. 2035 yılında geçecek oyun, Call of Duty: Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasını konu alacak. Oyunda son teknoloji teçhizatla donatılmış David Manson ve ekibinin maceralarına tanık olacağız.

Call of Duty serisinin yeni oyununda hikâye modunun yanı sıra co-op, çok oyunculu ve zombi modları bulunacak. Co-op modu sayesinde hikâyeyi ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. Co-op desteğinin 4 kişiye kadar destekleyeceği söyleniyor. Bu modlar, oyunu çok daha keyifli hâle getirecek.