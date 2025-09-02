Yeni Call Of Duty Filmi Resmen Duyuruldu: Ortaya Çıkan Tüm Detaylar Burada!

22 yıldır milyonlarca oyuncuyu bilgisayar başına kilitleyen Call of Duty serisi artık beyaz perdeye taşınıyor. Activision, aksiyon dolu savaş oyunlarıyla tanınan serinin ilk filmi için Paramount ile anlaşıldığını duyurdu. İkili, yaptıkları açıklamada CoD serisinin hayranlarına unutulmaz bir sinema deneyimi sunacaklarını belirtiyor.

Call of Duty Hayranlarını Memnun Edecek Bir Film Geliyor

Yapılan duyuruya göre ünlü film şirketi Paramount yeni yapımın geliştirme ve dağıtım süreçlerinden sorumlu olacak. Şirket, yeni Call of Duty filminin hem serinin sadık hayranlarının beklentilerini karşılayacağını hem oyunu şimdiye kadar hiç oynamayan izleyicilere de hitap edeceğini söylüyor.

Paramount Başkanı ve CEO'su David Ellison konu hakkında yaptığı açıklamada, Call of Duty'nin hikaye evrenini sinemaya taşımanın firma için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirtti. Bu projeyi Top Gun: Maverick filminde olduğu gibi mükemmelliyetçi bir yaklaşımla ele alacaklarını aktaran Ellison filmin, savaş oyunları hayranlarının beklediği yüksek standartları karşılayacağını ifade ediyor.

Öte yanda filmin, Modern Warfare veya Black Ops serileri gibi belirli bir zaman çizelgesinde mi yer alacağı, yoksa tamamen orijinal bir hikaye mi anlatacağı henüz netleşmiş değil. Yapımın ikinci dünya savaşına odaklanacağı söylense de henüz bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı. Aynı zamanda film henüz yeni duyurulduğu için fragman veya oyuncu kadrosu gibi detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Peki siz yeni Call of Duty filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.