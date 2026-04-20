Herkesin Gözü Bu Oyunda! 1 Hafta Olmadan Sayıları Altüst Etti

Oyuncular için oldukça hareketli bir ay oldu. Şimdiye kadar birçok oyun piyasaya sürüldü. Oyuncular, bunların önemli bir kısmını oynamaktan büyük keyif aldı ama Kraken Express tarafından geliştirilen bir oyun var ki Nisan ayında piyasaya sürülen diğer tüm oyunları unutturdu. 14 Nisan'da piyasaya sürülen Windrose isimli bu yapım, en çok satılan oyunlar listesinde zirveye yerleşti.

Windrose Ne Kadar Satıldı?

14 Nisan'da piyasaya sürülen Windrose, geliştirici tarafından 19 Nisan'da yapılan açıklamaya göre ise 1 milyon satış miktarına ulaştı. Tahmin edebileceğiniz üzere şu an Steam'de en çok satılan oyunlar arasında zirvede konumlanan yapım, 14 bin 123 inceleme ile "çok olumlu" derecelendirmeye sahip durumda. Ayrıca an itibarıyla 79 bin 283 oyuncu tarafından oynanıyor. Son 24 saatte ulaştığı en yüksek oyuncu sayısı ise 222 bin 134 oldu.

Windrose Nasıl Bu Kadar Satıldı?

Windrose'un bu kadar kısa süre içinde bu kadar büyük oyuncu kitlesine ulaşması elbette tesadüf değil. Oyun, yüksek bütçeli oyunların yıllardır inşa edemediği sadık oyuncu kitlesini sadece birkaç gün içinde kazandı. Bunun arkasındaki temel sebep ise oyuncu isteklerini karşılayan bir oyun olması.

Korsan temalı oyunlar şimdiye kadar çok sınırlı bir kitleye hitap etti. Windrose ise bunun farkına varıp çok daha kapsamlı bir oyun ortaya koydu. Diğer oyunlar alışagelmiş görevlerden ibaretken bu oyun bize kendi hikâyemizi yazma fırsatı sağlıyor. Yani bağlı kalmamız gereken kurallar yok. Bunun yerine keşfedilecek büyük bir dünya var ve bu noktada nasıl ilerleyeceğimiz tamamen bize bağlı.

Oyunda harcadığımız her saatin bir karşılığı var. Yani boşa kulaç atmış olmuyoruz. Oynayarak geçirdiğimiz süre zarfında daha iyi bir gemi ya da daha güçlü bir karakter elde ediyoruz. Bunun da bizi oyunda daha fazla tutmak için bir hayli yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Windrose Nasıl Bir Oyun?

Windrose, keşif ve hayatta kalmaya dayanan bir oyun olarak öne çıkıyor. Bir şeyler inşa etme, üretme ve hayatta kalma odaklı bir oynanış sunan yapım, size bolca aksiyon sağlıyor. Oyun boyunca çok farklı koşullar altında ilerliyoruz. Keşfedilecek çok fazla alanın bulunduğu oyunda geminizi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Deniz savaşlarında nasıl bir yol izleneceği tamamen oyuncuya bırakılıyor. Oyunda uzaktan top atışı yapabiliyor ya da düşman gemisine yanaşıp yakın dövüşe girebiliyorsunuz. Kılıç, balta, mızrak, tabanca, tüfek ve çok daha fazlasının kullanılabildiği yapım, size kendi savaş stilinizi belirleme özgürlüğü sunuyor.

Windrose'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Intel Corex i7-8700K / AMD Ryzen 7 2700X

16 GB

NVIDIA GTX 1080 Ti / AMD® Radeon RX 6800

Sürüm 12

30 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Windrose, benim de hafta sonu yeni çıkan oyunlara bakarken keşfettiğim ve bir hayli ilgi odağım hâline gelen oyun. Her ne kadar bu türe çok yakın biri olmasam da oyunu oynamaktan çok keyif aldığımı söylemeliyim. Hemen hemen her türden bir şeyler ödünç almış gibi görünüyor. Açıkçası bunu doğru yaptığı sürece benim açımdan sorun değil ki bu, Windrose'u bir süre daha oynayacak olmamın da başlıca sebeplerinden biri.