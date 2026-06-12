Sevilen Tsubasa Oyunu Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Tsubasa'yı ve futbol oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Captain Tsubasa: Rise of New Champions indirime girdi. Eğlenceli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, Tsubasa oyunu kaç TL oldu?

Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Captain Tsubasa: Rise of New Champions yüzde 88 oranında indirime girdi. En iyi futbol oyunları arasında yer alan aptain Tsubasa: Rise of New Champions'ın standart sürümü, kampanya kapsamında 24.99 dolar (1.156 TL) yerine 2.99 dolar (138 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz Tsubasa oyunu satın alma fırsatı sunan kampanya 25 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

PlayStation mağazasında Captain Tsubasa: Rise of New Champions'a dair herhangi bir kampanya bulunmuyor. Oyunun standart sürümü PlayStation mağazasında 1.399 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu arada söz konusu oyunun PlayStation Plus kütüphanesinde yer aldığını belirtelim. Yani PS Plus abonesi olan oyuncular ek bir ücret ödemeden bu oyunu konsol üzerinden indirip oynayabilir.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Fragmanı

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Nasıl Bir Oyun?

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği yapım, klasik futbol oyunlarından farklı olarak anime tarzı görselliğe ve atmosfere sahip. Oyun gerçekçi oynanış yerine abartılı özel şutlar ve hızlı tempolu maçlar içeriyor.

Oyunda faul, kart vyea ofsayt gibi kurallar neredeyse yok denecek kadar az. Özel şutlar ve sinematik çalımlar sayesinde maçlar adha çok Tsubasa animesini andırıyor. Örneğin doğru zamanlamayla rakibe çalım attığımızda veya defansta sert bir müdahale yaptığımızda oyun anlık olarak normal kamera açısını bırakıp sinematik bir yakın çekime geçiyor.

Başarılı yapımda iki farklı hikâye modu bulunuyor. Bunlaradn biri doğrudan animenin hikâyesine odaklanıyor. Diğer hikâye modunda ise kendi karakterimizi sıfırdan oluşturup Tsubasa'nın dünyasına dahil oluyoruz. 2020 yılında piyasaya sürülen oyunda çevrim içi mod da bulunuyor. 75 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i5-650 / AMD Phenom II X4 965

Intel Core i5-650 / AMD Phenom II X4 965 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450 / AMD Radeon HD 6970

NVIDIA GeForce GTS 450 / AMD Radeon HD 6970 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-6100 | AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-6100 | AMD Ryzen 3 1300X RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Kaç GB?

Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın yüklenebilmesi için en az 37 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor. Böylece boş alanın kolayca artması sağlanıyor.

Editörün Yorumu

Futbol oyunlarını ve Tsubasa animesini seven biri olarak Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Kendi deneyimime göre bu oyun anime atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Özellikle oyun, arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli oluyor. İki farklı hikâye modu sunulması da önemli bir detay. Kendi karakterimizi oluşturma imkânına sahibiz.