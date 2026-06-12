3.904 TL'lik 5 Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz Oldu! Geç Kalmadan Oynayın

Steam'de kısa bir süre boyunca geçerli yeni fırsat başladı. Bu kapsamda toplam değeri 3 bin TL'nin üzerinde olan beş oyunu hiçbir şekilde ücret ödemeye gerek kalmadan oynamak mümkün hâle geldi. Strateji, aksiyon, simülasyon ve FPS türlerini sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Kısa Süreliğine Ücretsiz Oynanabiliyor?

Steam'de Mechabellum, Hearts of Iron IV, Neon Abyss 2, Rogue Point ve Goblin Cleanup ücretsiz hâle geldi. Ne var ki bu fırsat sonsuza kadar geçerli değil. Oyunlar, 15 Haziran 2026 saat 20.00'de yeniden ücretli hâle gelecek. Bunları kütüphaneye eklemek mümkün olmadığı için belirtilen tarihten sonra erişiminizi tamamen kaybedeceksiniz. Yani sonsuza kadar sahip olma gibi bir durum söz konusu değil.

Steam'de Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Steam'in masaüstü sürümünü açın.

Hesabınıza giriş yapın veya yeni hesap oluşturun.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına oyunun adını yazın.

Eşleşme sonrasında oyunun üzerine basarak mağaza sayfasına gidin.

"Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

Steam'de Ücretsiz Olan Oyunlar Normalde Ne Kadara Satılıyor?

Mechabellum: 7.99 dolar (369 TL)

7.99 dolar (369 TL) Neon Abyss 2: 10.49 dolar (485 TL)

10.49 dolar (485 TL) Hearts of Iron IV: 34.99 dolar (1.618 TL)

34.99 dolar (1.618 TL) Goblin Cleanup: 15.99 dolar (739 TL)

15.99 dolar (739 TL) Rogue Point: 14.99 dolar (693 TL)

Mechabellum Nasıl Bir Oyun?

Mechabellum'da bir komutan olarak kendi ordunuzu kurmak ve yönetmekten sorumlu tutuluyorsunuz. Oyunda rakibin hamlelerini önceden tahmin ederek onlara karşı üstünlük kurmak, en büyük hedeflerinizden biri. Zafer elde etmek için hızlı olmaktan ziyade iyi bir strateji ayarlamak gerekiyor. Her şey doğru kararlar almaya bağlı olduğu için dikkatli ilerlemek gerekiyor.

Hearts of Iron IV Nasıl Bir Oyun?

Strateji oyunları arasında yer alan Hearts of Iron IV, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Oyunda bir ülkenin liderliğini üstleniyorsunuz. Ekonomi, ordu, diplomatik ilişkiler ve savaş planları da dahil olmak üzere her şeyden siz sorumlu oluyorsunuz. Size çok kapsamlı bir oynanış sunan yapımda ittifaklara kadar her detayda sizin iziniz bulunuyor. Kendi alternatif tarihinizi yazmanıza olanak tanıdığını da ayrıca not düşelim.

Neon Abyss 2 Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları arasında konumlanan Neon Abyss 2, hızlı tempolu ve epey eğlenceli yapım. İster tek başınıza ister 4 kişilik bir arkadaş grubu ile oynanabiliyor. Oyunda farklı silahlar ve güçler kullanarak düşmanlara karşı mücadele veriyor ve en nihayetinde onları alt ediyorsunuz.

Rogue Point Nasıl Bir Oyun?

Rogue Point, distopik yapımları sevenlerin mutlaka göz atması türden bir oyun. Dünyanın en zengin CEO'sunun hayatını kaybetmesiyle birlikte büyük şirketler arasında savşa başlıyor. Şirketler, MERX uygulaması ile paralı asker kiralıyor ve büyük bir savaşa yol açıyor. Oyuna da adını veren Rogue Point, buna karşı çıkan bir grup ve düzeni bozmak için elinden gelenin fazlasını yapmaya odaklanıyor. Her düşman farklı olduğu için her birine ayrı taktik uygulanması gerekebiliyor.

Goblin Cleanup Nasıl Bir Oyun?

Goblin Cleanup'da bir temizlikçi olarak görev yapıyorsunuz. Bir macera sonrasında alanı temizlemekle yükümlü olduğunuz yapımda nihai amacınız savaş alanını tekrar kullanılabilir hâle getirmek. Bunu hem tek başınıza hem de en fazla 4 kişiye kadar oyuncu ile birlikte yapabiliyorsunuz. Kırılan eşyaları onarabiliyor, tuzakları yeniden aktif hâle getirebiliyorsunuz. Tabii, bazen hayatta kalan yaratıklar olabiliyor. Onlara karşı da dikkatli olmakta fayda var.

Editörün Yorumu

Steam'de kısa bir süre boyunca ücretsiz olan oyunlar arasından özellikle Hearts of Iron IV'ün büyük yankı uyandıracağını düşünüyorum. Oyun şu an dijital oyun mağazasında "çok olumlu" derecelendirmeye sahip. Sayısız kişinin değerlendirmesi ile ulaşılan bu derecelendirme, onun ne kadar çok sevildiğini ortaya koyuyor. Tabii, diğer yapımları da mutlaka deneyen olacaktır ancak pek çok kişinin önceliğinin bu oyun olacağını düşünüyorum.