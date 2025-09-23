Çarpıntı Dizisinin Yeni Bölümü Ne Zaman?

Çarpıntı'nın yeni bölümü ne zaman sorusunun yanıtı, oyuncu kadrosunda Deniz Çakır ve Kerem Bürsin dahil birçok ismin yer aldığı yeni diziyi izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde gizem ve dram türlerindeki yeni diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Çarpıntı Yeni Bölüm Tarihleri

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in yaptığı Çarpıntı dizisinin 1. bölümü 7 Eylül 2025 tarihinde, 2. bölümü ise 21 Eylül 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Dizinin 3. bölümü 28 Eylül, 4. bölümü ise 5 Ekim tarihinde yayınlanacak. Çarpıntı dizisinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Çarpıntı 3. bölüm tarihi: 28 Eylül 2025

28 Eylül 2025 Çarpıntı 4. bölüm tarihi: 5 Ekim 2025

5 Ekim 2025 Çarpıntı 5. bölüm tarihi: 12 Ekim 2025

12 Ekim 2025 Çarpıntı 6. bölüm tarihi: 19 Ekim 2025

19 Ekim 2025 Çarpıntı 7. bölüm tarihi: 26 Ekim 2025

26 Ekim 2025 Çarpıntı 8. bölüm tarihi: 2 Kasım 2025

2 Kasım 2025 Çarpıntı 9. bölüm tarihi: 9 Kasım 2025

9 Kasım 2025 Çarpıntı 10. bölüm tarihi: 16 Kasım 2025

Çarpıntı 3. Bölüm Fragmanı

Çarpıntı Hangi Gün ve Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Çarpıntı dizisi pazar günleri Star TV kanalında yayınlanıyor. Dizinin ilk sezonunun toplamda kaç adet bölümden oluşacağı ise henüz bilinmiyor. 5,7 IMDb puanına sahip olan dizinin bölümlerini ister Star TV'nin web sitesinden veya uygulamasından isterseniz dizinin YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

Çarpıntı Oyuncuları

Sibel Taşçıoğlu

Kerem Bürsin

Deniz Çakır

Lizge Cömert

Şerif Sezer

Pınar Çağlar Gençtürk

Ogün Kaptanoğlu

Okan Çabalar

Helin Elveren

Mehmet Fatih Obuz

Ceren Taşçı

Şevval Kaya

Asya Kasap

Gürberk Polat

Işıl Dayıoğlu

Çarpıntı dizisinde Sibel Taşçıoğlu "Reyhan" karakterini, Kerem Bürsin "Aras" karakterini, Deniz Çakır "Hülya" karakterini, Lizge Cömert "Aslı" karakterini, Şerif Sezer "Figen" karakterini, Pınar Çağlar Gençtürk "Meryem" karakterini, Helin Elveren ise "Sezin" karakterini canlandırıyor.

Çarpıntı Konusu

Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı'da kalp hastalığı nedeniyle nakil bekleyen Aslı, geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Melike'nin kalbiyle sağlığına kavuşur. Bu nakil, hem Aslı'nın hem de iki ailenin hayatını tamamen değiştirir.