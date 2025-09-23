Çarpıntı Dizisinin Yeni Bölümü Ne Zaman?
Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Deniz Çakır ve Kerem Bürsin'in yeni dizisi hangi gün yayınlanacak? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Çarpıntı'nın yeni bölümü ne zaman sorusunun yanıtı, oyuncu kadrosunda Deniz Çakır ve Kerem Bürsin dahil birçok ismin yer aldığı yeni diziyi izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde gizem ve dram türlerindeki yeni diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.
Çarpıntı Yeni Bölüm Tarihleri
Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in yaptığı Çarpıntı dizisinin 1. bölümü 7 Eylül 2025 tarihinde, 2. bölümü ise 21 Eylül 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Dizinin 3. bölümü 28 Eylül, 4. bölümü ise 5 Ekim tarihinde yayınlanacak. Çarpıntı dizisinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Çarpıntı 3. bölüm tarihi: 28 Eylül 2025
- Çarpıntı 4. bölüm tarihi: 5 Ekim 2025
- Çarpıntı 5. bölüm tarihi: 12 Ekim 2025
- Çarpıntı 6. bölüm tarihi: 19 Ekim 2025
- Çarpıntı 7. bölüm tarihi: 26 Ekim 2025
- Çarpıntı 8. bölüm tarihi: 2 Kasım 2025
- Çarpıntı 9. bölüm tarihi: 9 Kasım 2025
- Çarpıntı 10. bölüm tarihi: 16 Kasım 2025
Çarpıntı 3. Bölüm Fragmanı
Çarpıntı Hangi Gün ve Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
Çarpıntı dizisi pazar günleri Star TV kanalında yayınlanıyor. Dizinin ilk sezonunun toplamda kaç adet bölümden oluşacağı ise henüz bilinmiyor. 5,7 IMDb puanına sahip olan dizinin bölümlerini ister Star TV'nin web sitesinden veya uygulamasından isterseniz dizinin YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.
Çarpıntı Oyuncuları
- Sibel Taşçıoğlu
- Kerem Bürsin
- Deniz Çakır
- Lizge Cömert
- Şerif Sezer
- Pınar Çağlar Gençtürk
- Ogün Kaptanoğlu
- Okan Çabalar
- Helin Elveren
- Mehmet Fatih Obuz
- Ceren Taşçı
- Şevval Kaya
- Asya Kasap
- Gürberk Polat
- Işıl Dayıoğlu
Çarpıntı dizisinde Sibel Taşçıoğlu "Reyhan" karakterini, Kerem Bürsin "Aras" karakterini, Deniz Çakır "Hülya" karakterini, Lizge Cömert "Aslı" karakterini, Şerif Sezer "Figen" karakterini, Pınar Çağlar Gençtürk "Meryem" karakterini, Helin Elveren ise "Sezin" karakterini canlandırıyor.
Veliaht Yeni Bölüm Ne Zaman?
Veliaht yeni bölüm ne zaman? Erkan Kolçak Köstendil ve Ercan Kesal'in yeni dizisi hangi gün yayınlanacak? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Çarpıntı Konusu
Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı'da kalp hastalığı nedeniyle nakil bekleyen Aslı, geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Melike'nin kalbiyle sağlığına kavuşur. Bu nakil, hem Aslı'nın hem de iki ailenin hayatını tamamen değiştirir.