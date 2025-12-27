Epic Games Pek Bilinmeyen Oyunu Bedava Yaptı! Kaçırmayın

Epic Games, her yıl olduğu gibi bu yıl da gizemli ücretsiz oyunlar dağıtıyor. İlk gizemli oyun olarak Hogwarts Legacy'i bedava veren Epic Games, daha önce Blood West, Eternights, Jotunnslayer: Hordes of Hel ve We Were Here Together dahil pek çok oyunu ücretsiz sundu. Şirket kısa süre önce yeni bir oyunu daha bedava yaptı.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games, Cassette Beasts'i bedava veriyor. RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bu yapımı Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 28 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.

Cassette Beasts Fragmanı

Cassette Beasts Nasıl Bir Oyun?

RPG türündeki Cassette Beasts, New Wirral isimli gizemli bir adada geçiyor. Topladığımız kasetleri kullanarak farklı yaratıklara dönüşebiliyoruz ve böylece yeni yeteneklere kavuşabiliyoruz. İki farklı yaratığı birleştirdiğimizde ortaya yeni bir yaratık çıkıyor. Bu sistem, savaşlarda stratejik bir derinlik sağlıyor çünkü her kombinasyon farklı avantajlar sunabiliyor.

Oyunun açık dünyasında ister özgürce dolaşabiliyor ister görev yapabiliyor ister gizli bölgeler keşfedebiliyoruz. Piksel grafikleri sayesinde nostalji yaşatan oyunda rakiplerin zayıf noktalarını bulmak ve doğr ukasetleri kullanmak, zorlu savaşlarda bile başarıya ulaşmamızı sağlıyor. Bytten Studio tarafından geliştirilen oyun 2023 yılında çıktı.

Cassette Beasts Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Çift çekirdek 2+ GHz

Çift çekirdek 2+ GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: 2 GB VRAM'e sahip, OpenGL 3.3 destekli ekran karıt

2 GB VRAM'e sahip, OpenGL 3.3 destekli ekran karıt Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Cassette Beasts Önerilen Sistem Gereksinimleri