Türkçe Destekli Hayatta Kalma Oyunu 3 TL'ye Düştü! Acele Edin

Hayatta kalma ve savaş temalı oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte This War of Mine'ın standart sürümünün fiyatı düştü. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

This War of Mine'ın Fiyatı Düştü

Epic Games mağazasında geçtiğimiz haftalarda Yılbaşı Tatili İndirimi kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında This War of Mine da bulunuyor. Oyun kampanya kapsamında yüzde 90 oranında indirime girdi. This War of Mine'ın standart sürümü 31 TL'den 3,10 TL'ye düştü.

This War of Mine Fragmanı

This War of Mine Nasıl Bir Oyun?

Savaşın askerler yerine sivillerin gözünden anlatıldığı bir oyun olan This War of Mine, hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bir grup sivili kontrol ettiğimiz yapımda yaşam mücadelesi veriyoruz. Açlık, hastalık, moral ve güvenlik gibi sorunlarla uğraşırken aynı zamanda kritik kararlar almamız gerekiyor.

Gündüzleri dışarıı çıkmak tehlikeli çünkü keskin nişancılar sokakları kontrol ediyor. Bu sebepten ötürü barınakta yemek pişirme, eşya üretme ve yaralıları tedavi etme gibi işleri yapmamız gerekiyor. Geceleri ise kaynak bulmak için dışarı çıkıyoruz. Geceleri yağmacılar, askerler veya başka hayatta kalmaya çalışan sivillerle karşılaşabiliyoruz.

This War of Mine Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

Windows 7/8/10 İşlemci: Çift çekirdek 2.4 GHz

Çift çekirdek 2.4 GHz RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 260 / Radeon HD 5770

This War of Mine Önerilen Sistem Gereksinimleri