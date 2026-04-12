Eski iPhone Parçası Taşıyan iPhone 17 Pro, Araba Fiyatına Satışa Çıktı!

Elektronik ürünleri lüks bir tasarımla karşımıza çıkarmasıyla tanınan Dubai merkezli ünlü modifikasyon markası Caviar, Apple’ın 50. yıl dönümünü kutlamak için dikkat çekici bir modele imza attı. Marka, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’i temel alan özel üretim iPhone 2007 modelini resmi olarak tanıttı.

Sınırlı sayıda üretilen bu akıllı telefon yalnızca lüks tasarımıyla değil, aynı zamanda taşıdığı tarihi bir detayla da öne çıkıyor. Öyle ki cihazın arkasında Apple’ın ilk telefonu olan iPhone 2G modeline ait bir donanım parçası yer alıyor. Peki koleksiyon değeri taşıyan bu özel model neler sunuyor? İşte iPhone 2007 özellikleri ve dikkat çeken fiyatı...

Caviar, iPhone 2G İşlemcisi Taşıyan iPhone 17 Pro / Pro Max Üretti! Tasarımı Nasıl?

1976 yılında ABD’de kurulan Apple, geçen 50 yıl içinde akıllı telefonlardan bilgisayarlara, kulaklıklardan tabletlere, akıllı saatlerden akıllı ev ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride ürün geliştirdi. Şirket 2007 yılında ise iPhone 2G isimli modeliyle akıllı telefon pazarına resmen giriş yaptı. Bugün ise yıllar önce piyasaya sürülen bu ikonik cihaz, markanın 50. yılına özel olarak hazırlanan koleksiyonun bir parçası olarak karşımıza çıktı.

Teknik özellikler açısından geçen yılın eylül ayında tanıtılan iPhone 17 Pro / Pro Max ile aynı donanımı kullanan iPhone 2007, asıl farkını tasarım tarafında ortaya koyuyor. İlk bakışta karmaşık görünen arka yüzey, aslında birbiriyle bağlantılı pek çok özel detayı barındırıyor.

Titanyumdan üretilen kasada en dikkat çekici detay, merkezde yer alan Apple logosu. Bu logonun üzerinde markanın ilk telefonu olan iPhone 2G modeline ait gerçek bir anakart parçası yer alıyor. Anakartın etrafını saran diğer işlemeler ise ilk iPhone’un devre yapısını temsil ediyor.

Kasanın alt bölümüne indiğimizde ise Steve Jobs imzası karşımıza çıkıyor. Teknoloji dünyasının en saygı duyulan isimlerinden biri olarak kabul edilen Jobs, Apple’ın küçük bir girişimden bir teknoloji devine dönüşmesinde kritik rol oynayan isimlerin başında geliyor.

iPhone 2007'nin Fiyatı Ne Kadar?

Az önce tasarımını gördüğünüz bu özel akıllı telefon, dünya genelinde yalnızca 11 adet üretildi. Oldukça sınırlı sayıda üretilen modelin fiyatı da tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yüksek. iPhone 17 Pro (256 GB) versiyonu 10 bin 770 dolar (yaklaşık 481 bin TL) başlangıç fiyatına sahipken, 1 TB’lık modelde bu rakam 11 bin 490 dolara (yaklaşık 513 bin TL) kadar yükseliyor.

Daha büyük ekranlı iPhone 17 Pro Max versiyonunu tercih etmek isteyenler için ise 256 GB’lık model 11 bin 270 dolar (yaklaşık 503 bin TL) seviyesinden başlıyor. Serinin en üst versiyonu olan 2 TB’lık modelde ise fiyat 12 bin 700 dolara (yaklaşık 567 bin TL) ulaşıyor.

Caviar, bu özel modeli satın alan kullanıcıları hediyesiz de bırakmıyor. Cihaz, 999 ayar altın kaplama hatıra parası ve altın detaylara sahip Caviar imzalı özel bir anahtarın yer aldığı şık bir hediye kutusuyla birlikte gönderiliyor.

iPhone 17 Pro / Pro Max Özellikleri Neler?

Özellik iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Ekran 6,3 inç OLED, 120 Hz (ProMotion) yenileme hızı 6,9 inç OLED, 120 Hz (ProMotion) yenileme hızı İşlemci Apple A19 Pro Apple A19 Pro RAM 12 GB 12 GB Arka kamera 48 MP + 48 MP + 48 MP 48 MP + 48 MP + 48 MP Optik zoom 8x 8x Video 4K 120 fps Dolby Vision 4K 120 fps Dolby Vision Ön kamera 18 MP 18 MP Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Bağlantı USB-C, Wi-Fi 7 USB-C, Wi-Fi 7 Boyut 150.0 x 71.9 x 8.75 mm 163.4 x 78.0 x 8.75 mm Ağırlık 206 gram 233 gram

iPhone 17 Pro ile iPhone 17 Pro Max modelleri teknik özellikler açısından büyük ölçüde aynı. Her iki cihaz da 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla geliyor. Ekran boyutu ise iPhone 17 Pro'da 6,3 inç, Pro Max modelinde ise 6,9 inç.

Her iki modelin de kalbinde Apple A19 Pro işlemci yer alıyor ve bu güçlü yonga setine 12 GB RAM eşlik ediyor. Depolama seçenekleri 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak sunulurken, Pro Max modelinde bunlara ek olarak 2 TB seçeneği de bulunuyor.

Kamera tarafında da benzer özellikler söz konusu. Cihazların ön kısmında 18 MP kamera yer alırken, arka tarafta üçlü 48 MP kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralar sayesinde yüksek kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor ve 4K çözünürlükte 120 fps video kaydı yapılabiliyor.

Boyut ve ağırlık tarafında ise farklar söz konusu. iPhone 17 Pro 150.0 x 71.9 x 8.75 mm ölçülerinde ve 206 gram ağırlığındayken; iPhone 17 Pro Max 163.4 x 78.0 x 8.75 mm boyutlarında ve 233 gram ağırlığında. Bu da Pro Max modelinin daha büyük ve daha ağır olduğu anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Caviar, daha önce de farklı ve dikkat çekici tasarımlara sahip iPhone modelleriyle karşımıza çıkmıştı. iPhone 2G izleri taşıyan iPhone 2007 modeli de bu geleneği sürdürüyor ve özellikle tasarımı ile dikkat çekiyor. Arka kasasında yer alan tarihi anakart parçası ve işçilik cihazı sıradan bir akıllı telefondan olmaktan çıkarıyor.

Zaten ülkemizde güncel bir iPhone modeline ulaşmak bile ekonomik açıdan birçok kişi için zorlayıcıyken, bu cihazın daha çok koleksiyona önem veren sınırlı bir kitleye hitap ettiği görülüyor. Üstelik yalnızca 11 adet üretilmiş olması erişimi daha da kısıtlıyor. Bu nedenle iPhone 2007'yi zenginlerin bile satın alması bir hayli zor.