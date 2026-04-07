379 TL'lik Korku Oyunu Ücretsiz Oldu! Çabuk Olun

Steam'de hemen hemen her hafta bazı oyunlar ücretsiz hâle geliyor. Bu haftanın başında ise sizi epey korkutacak bir oyun bedava olarak sunulmaya başladı. Daminggede tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyun, tek başınıza oynayabileyeceğiniz gerilim dolu bir yapım arayanlara hitap ediyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Hâle Geldi?

Steam'de Chamber Survival isimli bir oyun ücretsiz hâle getirildi ancak bu fırsat sadece kısa bir süreliğine geçerli. 9 Nisan 2026 saat 20.00'den sonra yeniden ücretli olacak. O noktadan sonra oyunu oynamak isteyenlerin ücret ödemesi gerekecek ama bu tarihten önce oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacak.

Oyun normalde 8.49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 379 TL'ye denk geliyor. Bu arada geliştiricinin diğer oyunları da şu an indirime girmiş durumda. "Funny and Horror Game" paketini alırsanız bu oyunun yanı sıra Extreme Overtake, Just Move: Clean City Messy Battle'a da sahip olabiliyorsunuz. Bunlardan ilki, basit bir yarış oyunuyken diğeri ise roguelike türüne sahip.

Chamber Survival Nasıl Bir Oynanış Sunuyor?

Korku oyunları arasında yer alan Chamber Survival, oyuncuları büyük sır perdesi ile örtülmüş bir evin içinde başlatıyor. Büyük ve labirent gibi bir ortamla sizi karşılayan yapımda kaçış yolunu bulmaya çalışıyorsunuz. Her ne kadar basit gibi görünse de oynamaya başladığınızda aslında işlerin o kadar kolay olmadığını fark etmeye başlıyorsunuz.

Oyunda nefesini sürekli ensenizde hissedeceğiniz yaratıklar mevcut. Bunlar karşınıza çıktığında sadece hasar almıyorsunuz. Birden karşınıza çıkması hâlinde karakteriniz daha hızlı nefes alıp vermeye başlıyor ve görüşü de net olmayı bırakıyor. Öte yandan elleri de titrediği için daha zor nişan alıyorsunuz. Her ne kadar yüksek bütçeli bir oyun olmasa da detaylara çok dikkat edildiği söylenebilir.

Chamber Survival'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 2.4 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel işlemci

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Chamber Survival'ı Kimler Severek Oynar?

Chamber Survival, sınırlı kaynak ile hareket etmeniz gereken korku oyunlarını sevenlerin oynamaktan keyif alacağı bir yapım. Eğer bir yerden kaçmanız gereken basit ama korkutmayı başaran yapımları seviyorsanız muhtemelen bu oyunu da seveceksinizdir. Sizi oyunun içine çekmek için etkileyici atmosfer sunmakta başarılı.

Chamber Survival'ı Kimler Sevmez?

Her oyun tüm oyunculara hitap etmeyebilir. Chamber Survival da bunlardan biri. Eğer sabırsız bir oyuncuysanız, bulmaca çözmeyi tercih etmiyorsanız oyunu oynamaktan keyif almayabilirsiniz. Diğer yandan eğer kapalı alan fobiniz varsa da bu oyunu oynamak istemeyebilirsiniz. Aksi takdirde büyük rahatsızlığa neden olabilir.

Editörün Yorumu

Chamber Survival, elbette ki popüler korku oyunları ile rekabet edebilecek kadar büyük bütçeli bir yapım değil ancak ücretsiz olduktan sonra birkaç saat oynadım ve gerilim seviyesini sürekli olarak yüksek tuttuğunu gördüm. En beğendiğim tarafı ise detaylara çok dikkat edilmesi oldu. Bu tarz oyunları sevenlerin kaçırmayacağı kanaatindeyim.