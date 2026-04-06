Çok Gerçekçi Bir Aksiyon Oyunu Geliyor! Yeni Fragman Çıktı
Yüksek tempolu bir aksiyon oyunu Samson çok yakında piyasaya sürülecek. Bundan hemen önce ise oyundan yeni fragman geldi. İşte tüm ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samson, 8 Nisan 2026'da piyasaya sürülecek. Oyunun erişime açılmasından kısa bir süre önce ise yeni fragman yayınlandı.
- Steam ve Epic Games üzerinden PC oyuncularına sunulacak oyunun ana hikâyesini bitirmek 10 saat sürecek. Yan görevlerle birlikte bu süre 25 saate kadar çıkacak.
- Yeni oyun, Grand Theft Auto serisi gibi bir deneyim ve aksiyon dolu bir oynanış sunacak.
Grand Theft Auto ve Sleeping Dogs gibi oyunların bir karışımı olarak görülen Samson için bekleyiş sona ermek üzere. Yüksek tempolu bir oyun olması beklenen oyundan yeni bir fragman geldi. Oyuncular, bununla birlikte yeni yapımın tam olarak neler sunacağı hakkında önemli fikir edinme fırsatı elde etti.
Yeni Samson Fragmanı Neler Sunuyor?
YouTube üzerinden yayınlanan yeni Samson fragmanı, oyuncuları karakterin iç dünyasına götürüyor. Oyundan kritik görüntülere yer verilen fragmanda şehrin karanlık atmosferi başarılı bir şekilde yansıtılıyor. Karakterin gerilim dolu yüzleşmelerine de yer verilerek ne kadar aksiyon ağırlıklı bir yapım olacağını gözler önüne seriyor. Son kısımda ise çıkış tarihi bir kez daha vurgulanıyor.
Samson Nasıl Bir Oyun Olacak?
Aksiyon oyunları arasına katılmaya hazırlanan Samson, yüksek tempolu bir oyun olarak karşımıza çıkacak. GTA oyunları oynayanların aşina olacağı bir oynanışla birlikte gelecek yapımda oyuncular yakın dövüşten asla kaçmak istemeyecek. Sleeping Dogs'ta olduğu gibi bu oyunda da düşmanları hızlı şekilde alt etmek için yumruklarınızı konuşturabileceksiniz. Dahası, çevredeki nesneleri de düşmanlar üzerinde kullanmanız mümkün olacak.
Oyunda bazı sokaklara girmekten çekinmeniz muhtemel. Bunun nedeni, oyunda bazı sokakların düşmanlarla çevrili olması. O yüzden sürekli olarak etrafa dikkat etmeniz gerekecek. Bu arada bir yandan da sınırlı süreniz olduğunu göz önünde bulundurmanız, Samson'ın her şeyi düzeltmesine yardımcı olmak için acele etmeniz gerekecek.
Samson'ı Bitirmek Kaç Saat Sürecek?
Samson'ın sadece ana hikâyesini oynarsanız 10 saat gibi bir sürenin sonunda oyunu bitirebileceksiniz ancak yan görevleri yapmayı ihmal etmeyenlerdenseniz bu süre 25 saate kadar çıkacak. Son fragmandan da anlaşılacağı üzere görevler sizi bir hayli zorlayacak. Eğer bu tarz oyunları daha önce oynamadıysanız oyunu daha uzun bir sürede bitirebilirsiniz.
Samson Ne Zaman Çıkacak?
Samson, 8 Nisan 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunu hem Steam hem Epic Games üzerinden satın almak mümkün olacak. Henüz ön siparişe açık değil ancak oyunu ilk oynayan kişilerden biri olmak isterseniz şu an itibarıyla istek listesine ekleyebilirsiniz. Bunun için oyunun Epic Games ya da Steam sayfasına gidebilir ve istek listesine eklemeyi seçebilirsiniz.
Samson'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11
- İşlemci: Intel Core i5-10505 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia 1070 GTX / AMD Radeon RX 5600
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Samson'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11
- İşlemci: Intel i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 XT
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Editörün Yorumu
Samson'ı ilk ortaya çıktığından bu yana yakından takip ediyorum. Bu tür karanlık atmosfere sahip oyunları oynamaktan epey keyif alıyorum. Yeni yayınlanan fragman ise beklentilerimi daha da yükseltti. Görünüşe bakılırsa GTA 6 öncesinde aksiyon dolu bir oynanış elde etmek için ideal bir seçenek olacak.