ChatGPT İçin Dikkat Çeken Rapor! Aktif Kullanıcı Sayısı Netleşti

Son yıllarda yapay zekânın kazandığı popülarite tartışmasız bir noktaya ulaştı. Kısa süre içinde ChatGPT, Gemini, Claude ve Grok gibi birçok sohbet botu hayatımıza girdi ve milyonlarca insanın günlük alışkanlıklarını değiştirdi. Artık pek çok kişi internette bilgi aramak yerine bu botlardan yardım almayı tercih ediyor.

Bugün yayımlanan yeni bir rapor ise bu eğilimi somut verilerle ortaya koydu. OpenAI’ın Ekonomi Araştırma Ekibi’nin Harvard Üniversitesi’nden bir ekonomistle birlikte hazırladığı çalışma, kullanıcıların ChatGPT’yi hangi amaçlarla kullandığını gözler önüne seriyor. Ayrıca aktif kullancıı sayısı da netleşti. Daha önceki araştırmalar tahminlere dayanırken, bu rapor doğrudan OpenAI’nin kendi kullanıcı verilerine dayanıyor. İşte veriler...

Aktif Kullanıcı Sayısı 700 Milyonu Aştı

ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcı sayısı 2024’ün başında 100 milyonu aşmış, 2025’in başında ise 400 milyonun üzerine çıkmıştı. Rapora göre bugün bu rakam 700 milyonu geride bıraktı. Bu da dünya yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Ancak OpenAI, birden fazla cihazdan oturum açmadan kullanım veya farklı hesaplarla giriş yapanlar nedeniyle bu sayının gerçeğinden bir miktar yüksek olabileceğini belirtiyor.

Sohbet botunun günlük mesaj sayısı 2024 Haziran’ında 451 milyonken, 2025 Haziran’ında 2,6 milyara ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse dünyanın en popüler arama motoru Google’da günlük ortalama 14 milyar arama yapılıyor.

Gençler ve Kadınlar Çoğunlukta

ChatGPT kullanıcılarının yüzde 46’sı 18–25 yaş aralığında. 18 yaş altının bu verilere dahil edilmediği düşünüldüğünde platformda Z kuşağının açık ara önde olduğu görülüyor. Cinsiyet dağılımında ise dikkat çekici bir değişim yaşandı. 2022 sonunda kullanıcıların yüzde 80’i erkekken, şu anda bu oran yüzde 47,6’ya geriledi ve kadınlar yüzde 52,4 ile çoğunluğu ele geçirdi.

İş Dışı Amaçlı Kullanım Daha Yaygın

Sohbet botlarının iş dünyasında özellikle yazılım geliştirme ve içerik üretiminde yoğun şekilde kullanıldığı biliniyor. Ancak rapora göre kullanımın büyük kısmı iş dışı alanlarda gerçekleşiyor. Haziran 2024’te yüzde 53 olan iş dışı kullanım oranı, 2025 Haziran’ında yüzde 72’ye yükseldi. Bu artış son bir yıl içinde kayıt olan kullanıcıların büyük çoğunluğunun sohbet botundan bireysel amaçlarla yararlandığını ortaya koyuyor.

Sıkça Metin Düzenleme Desteği Alınıyor

Rapora göre iş dışı konuşmaların yüzde 28’i, iş amaçlı yazışmaların ise yüzde 52’si metin düzenleme üzerine. Günümüzde imla ve yazım kurallarına uygun metinler hazırlamak oldukça önemli görülüyor. Özellikle iş dünyasında daha resmi ve profesyonel bir dil kullanabilmek için ChatGPT’den sıkça yararlanıldığı net.

Diğer Kullanım Alanları

Görsel/multimedya düzenleme, inceleme: %6

Yazılım/programlama: %4,2

Yaratıcı fikir üretme: %3,9

Matematik hesaplama: %3

Kişisel düşünme/insna ilişkileri: %1,9

Oyun ve rol yapma: %0,4

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT'yi genellikle hangi amaçlar için kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.