ChatGPT'nin En Popüler Özellikleri Açıklandı! İlk Sıradaki Şaşırttı

ChatGPT, bugün üç yaşına girdi. OpenAI, yapay zeka destekli sohbet botunun üçüncü yılını doldurması dolayısıyla insanların bu yapay zekayı en çok hangi amaçlarla kullandığı da dahil olmak üzere ChatGPT ile ilgili en çok merak edilen istatistiklerden bazılarını paylaşma kararı aldı.

ChatGPT, ilk olarak 2022 yılında insanların hayatına girdi. O zamandan bu yana o kadar hızlı bir şekilde benimsendi ki şu an yapay ve zeka kelimeleri yan yana geldiğinde hemen hemen her insanın aklına doğrudan gelen bir sohbet botu olmuş durumda. OpenAI'a göre ChatGPT, her hafta 800 milyon kişi tarafından kullanılıyor.

Yapay zeka şirketinin geliştirdiği sohbet botu, saniyede yaklaşık 29 bin mesaja cevap veriyor. Sohbetlerin dörtte üçü rehberlik ve bilgi arama gibi amaçlara odaklanıyor. Kullanıcılar, onunla genellikle sıfırdan bir metin yazmak yerine düzenleme, eleştirme ve çeviri yapma gibi işlemler gerçekleştirmeyi tercih ediyor.

ChatGPT'nin En Çok Kullanılan Özellikleri

Görüntü yükleme Web üzerinde arama yapma Akıl yürütme Görüntü oluşturma Veri analizi Sesli komut verme

Bu sıralama, ChatGPT'nin en çok kullanılan özelliklerinden en az kullanılan özelliğine doğru gidiyor. İlginç olan kısım, görüntü yükleme ilk sırada yer alırken görüntü oluşturmanın dördüncü sırada konumlanması. Bu, insanların sıfırdan bir görsel oluşturmak yerine daha çok kendi görsellerini oluşturup bununla ilgili sorular sorma ya da düzenleme gibi istemlerde bulunma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Bilindiği üzere kullanıcılar, ChatGPT ile bir fotoğraf üzerinde istediği birçok düzenleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Örneğin "bu fotoğrafın renklerini daha canlı hâle getir" veya "arka planı düz siyah renk yap" gibi istemlerde bulunmak mümkün. Öte yandan bir görselde yer alan tabloyu analiz etme, yazıya dökme gibi kullanım şekilleri de mevcut.