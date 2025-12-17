En Hızlı Yapay Zeka Gemini 3 Flash Yayında! Ücretsiz Deneyin

Google, en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3'ün daha uygun maliyetli ve daha hızlı çalışan versiyonu Gemini 3 Flash'ı duyurdu. Teknoloji devi, bu yeni yapay zeka modelini hem bireysel kullanıcıların hem işletmelerin erişimine açmaya başladı. Flash modeli şu andan itibaren denenebiliyor.

Gemini 3 Flash Özellikleri

Gemini 3 Flash, Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3'ün ileri düzey akıl yürütme yeteneğini çok daha düşük maliyetle sunuyor. Günlük kullanımlar için ideal olan bu yeni model, kıyaslamalarda Gemini 2.5 Pro'dan çok daha iyi bir sonuç aldı. Bu model, bazı testlerde OpenAI'ın sohbet botu ChatGPT'sine güç veren en yeni yapay zeka modeli GPT-5.2 ile neredeyse aynı seviyede performans sergiledi.

Teknoloji devinin yeni modeli, yapay zeka modellerinin metin ve görsel gibi çok modlu işleme ve yorumlama becerisini ölçen MMMU-Pro'da yüzde 81,2 puan elde ederek yüzde 79,5'lik puana sahip GPT-5.2'yi geçti. Yapay zekanın insan seviyesinde akıl yürütme becerisini ölçen Humanity's Last Exam testinde ise GPT-5.2'den sadece yüzde 1 daha düşük puan aldı.

Model, 1 milyon input tokenda (kullanıcının verdiği kelime parçaları) 0.50 dolar (21 TL), 1 milyon output tokenda (metin istemine göre yanıt verirken ürettiği kelime parçaları) 3 dolara (128 TL) mal oluyor. Teknoloji devine göre bu yeni model, veri analizi ve kodlama başta olmak üzere pek çok amaçla kullanılmaya uygun olacak şekilde geliştirildi.

Gemini Flash şu an itibarıyla Gemini üzerinden ücretsiz olarak denenebiliyor. Henüz Türkiye'de erişime açık olmasa da AI modu üzerinden de kullanılması mümkün. Ayrıca Vertex AI ve Gemini Enterprise üzerinden de işletmelerin erişimine açılmaya başlandı. Figma, JetBrains, Bridgewater Associates gibi şirketler, modeli şimdiden kullanmaya başladı. Bu arada Google AI Studio'da da yerini aldığını belirtelim.