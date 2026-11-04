OpenAI: ChatGPT'deki Aramalar Google'ın Beşte Birine Ulaştı

OpenAI, ChatGPT arama hacmini Google ile karşılaştırdı. Şirketin ChatGPT tüketici ürün sorumlusu Adam Fry, arama benzeri sorguların Google'ın yaklaşık beşte biri kadar olduğunu söyledi. Fry bu oranı New York'taki bir söyleşide paylaştı. Oranın hangi Google verisine dayandığı belli değil.

Adam Fry'ın Google Karşılaştırması

Fry açıklamayı 2 Kasım 2026 akşamı OpenAI'ın New York'ta verdiği bir yemekte yaptı. Teknoloji bülteni Big Technology'nin yazarı Alex Kantrowitz ile kısa bir sahne söyleşisine katıldı. Söyleşinin dökümü 3 Kasım 2026'da yayımlandı. Fry'ın sözleri şöyle: "ChatGPT'nin arama benzeri sorgu hacmi artık Google'daki sorgu hacminin kabaca beşte biri."

Fry bu oranı "oldukça şaşırtıcı bir istatistik" diye niteledi. Gerekçe olarak bu alana yaklaşık 1,5 yıl önce girdiklerini söyledi. Kantrowitz Bing'in arama pazarındaki payının yüzde 5 civarında olduğunu hatırlattı. ChatGPT'nin bu durumda Bing'den kat kat büyük olup olmadığını sordu. Fry bu soruya doğrudan yanıt vermedi.

Bunun yerine konuşmayı kullanıcı büyümesine getirdi. Ona göre ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı 60 günde 1 milyardan 1,2 milyara çıktı. Bu sayının Şubat 2026'da 900 milyona ulaştığını daha önce aktarmıştık. Fry'ın verdiği diğer rakamlara göre sesli mod haftada 250 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Kullanıcılar haftada 1,5 milyar görsel üretiyor.

ChatGPT'de Aramanın Sayılma Yöntemi

Fry'ın arama tanımı geniş. "Bir soru sorup web'de arama yaptığınız her sefer bir aramadır" dedi. Uzun bir sohbette ChatGPT birkaç kez web'e çıkarsa her biri ayrı arama sayılıyor. Web araması gerektirmeyen yazma ve kodlama yardımı bu hesaba girmiyor.

Fry web aramasına giden soruların konularını da sıraladı. Kişi, yer ya da nesneyle ilgili güncel bilgi isteyen sorular bunlardan biri. Finans ve sağlık sorularında da ChatGPT web'de arama yapıyor. Fry bu grubu insanların eskiden geleneksel arama motoruna götürdüğü sorular olarak tanımladı.

ChatGPT Oranının Dış Verilerle Karşılaştırması

OpenAI ham sorgu sayısını paylaşmadı. Google ise Mart 2025'te yılda 5 trilyondan fazla arama aldığını duyurmuştu. Alphabet 28 Ekim 2026'daki çeyrek sonuçlarında Google'daki sorgu büyümesinin son 5 yılın en yüksek hızında olduğunu bildirdi.

Arama motoru optimizasyonu (SEO) yazılımları geliştiren Ahrefs, Şubat 2026'da farklı bir yöntemle yüzde 12 civarında bir oran hesaplamıştı. Şirket Temmuz 2025'teki günlük 2,5 milyar ChatGPT istemini temel aldı. Bunların yaklaşık yüzde 65'ini Google'da aranabilecek türden sorgular olarak saydı.

Ahrefs'in trafik verisi ise sorgu sayısını değil sitelere giden ziyaretçiyi ölçüyor. Search Engine Journal'ın aktardığı bu veriye göre Ekim 2026'da izlenen 118.671 sitede trafiğin yüzde 24,74'ü Google'dan geldi. ChatGPT'nin payı yüzde 0,36'da kaldı.

ChatGPT Web Aramasının Türkiye'de Kullanımı

ChatGPT Türkiye'de ücretsiz kullanılabiliyor. Uygulama Türkçe dil desteği de sunuyor. OpenAI, 5 Şubat 2025'te ChatGPT aramasını hesap gerektirmeden herkese açmıştı.

Uygulamayı Android telefonunuza ChatGPT APK sayfasından indirebilirsiniz. Güncel bilgi gerektiren sorularda web aramasını ChatGPT kendisi başlatıyor. Arama yapıldığında yanıtın yanında kaynak bağlantıları da görünüyor. Finans ve sağlık sorularında bu bağlantıları açıp bilgiyi kaynağından kontrol etmeniz iyi olur.

Editörün Yorumu

Bana göre bu oran, ChatGPT'nin bilgi arama alışkanlığına ne kadar yerleştiğini gösteren değerli bir işaret. Yine de Google'ın sorgu büyümesi hızlanırken bunu bir pazar payı kaybı gibi okumak doğru olmaz. Sohbet uzadıkça artan bir sayım, tek seferlik Google aramasıyla birebir kıyaslanamıyor. OpenAI ham veriyi paylaşana kadar beşte bir oranını bir şirket iddiası olarak görmenizi öneririm.