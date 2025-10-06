Tüm Dünyanın Gözü Bu Uygulamada! Kullanıcı Sayısı Şaşırttı

Yapay zeka destekli sohbet botları özellikle son birkaç yıldır inanılmaz yaygınlaştı. Geçmişteki sohbet botlarının aksine çok daha büyük bir bütçe ile geliştirilen bu sohbet botlarına şu anda büyük bir ilgi duyuluyor. Son Paylaşılan veriler ise ChatGPT'nin düzenli olarak kullanılan sohbet botlarının arasında öne çıktığını gösteriyor.

ChatGPT'nin Haftalık Kullanıcı Sayısı Açıklandı

OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı, 800 milyona ulaştı. Altman'a göre 4 milyon geliştirici, OpenAI'ın sunduğu hizmeti kullanarak kendi yazılım projelerini yürüttü. Şirketin API hizmeti üzerinden de dakikada 6 milyardan fazla token işlendiği belirtildi.

Bilmeyenler için API hizmeti, şirketin sunduğu gelişmiş yapay zeka modellerinin başka projelerde kullanılmasına olanak tanıyor. Örneğin bir e-ticaret sitesi, müşterilere canlı destek sunmak için OpenAI'ın API hizmetinden yararlanabiliyor. Hizmetten yararlanan kişinin yaptığı özelleştirmelere göre kullanıcılara hangi tür yanıtların verileceği belirlenirken önemli sınırlar da çizilebiliyor. Bu kısıtlama sayesinde şirketin normal botuyla konuştuğunuz gibi her konu hakkında konuşamıyorsunuz.

Token, yapay zeka için kelime parçaları anlamına geliyor. Örneğin "Bu bir cümle" cümlesini bir bütün olarak değil, parçalara bölerek işliyor. Bu örnek cümledeki bu, bir ve cümle sözcüklerinin her biri, bir token'a karşılık geliyor. OpenAI'ın paylaştığı bu veri ise her dakika inanılmaz sayıda isteğin karşılandığı anlamına geliyor.

Bu arada OpenAI, geçtiğimiz günlerde çalışanların şirket hisselerini nakde çevirmesi için düzenlediği ikincil satışta 6,6 milyar dolarlık devasa bir anlaşmayı tamamladı. Bununla birlikte şirketin değeri de 500 milyar dolara yükseldi. Hatta bu, OpenAI'ın SpaceX gibi şirketleri bile geride bırakarak dünyanın en değerli özel şirketi unvanını elde etmesini sağladı.

En iyi yapay zeka uygulamaları ile öne çıkan OpenAI aslında 10,3 milyar dolara kadar hisse satışına onay vermişti fakat bunun yalnızca üçte ikisi el değiştirdi. Bu sınıra ulaşılması hâlinde OpenAI'ın değeri çok daha fazla artacaktı ancak birçok çalışan, şirketin değerinin daha fazla katlanacağını düşünerek hisselerini satmamayı tercih etti.