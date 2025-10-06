Dikkat! Popüler Yapay Zeka Uygulamasının Sahteleri Mağazalarda Cirit Atıyor

OpenAI'ın metinden gerçekçi videolar oluşturan yapay zeka aracı Sora teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Oldukça kısa bir sürede App Store'un en popüler uygulamaları arasına giren Sora'nın bu şöhreti son olarak bazı kötü niyetli geliştiricilerin iştahını da kabarttı.

Gelen son haberlere göre, OpenAI'ın henüz genel olarak kullanıma sunmadığı yapay zeka uygulamasının taklitleri App Store'da türemeye başladı. Üstelik bu sahte uygulamaların kullanıcılar genelinde oldukça popülerleştiği de bildiriliyor. Detaylar haberde.

Sora'nın Sahte Uygulamaları App Store'da Üst Sıraları Dolduruyor

OpenAI'ın uzun süredir teknoloji meraklıları tarafından merak edilen Sora'yı App Store'da yayınlanması ile birlikte uygulama mağazasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Sora'ya benzer tasarım ve açıklamalara sahip olan Sora 2: AI Video Generator gibi sahte uygulamalar kullanıcıları yanıltmayı başardı.

Öyle ki, bunun gibi birçok taklit uygulamalar, App Store'un "En İyi Fotoğraf ve Video Uygulamaları" gibi listelerinde üst sıralara yerleşmeyi bile başardı. Dahası, mağazanın arama bölümüne "Sora" veya "Sora 2" gibi basit sorgular yazıldığında kullanıcıların karşısına onlarca sahte seçeneğin çıktığı bildiriliyor.

Kullanıcılar Haftalık Abonelik Ücretleriyle Tuzağa Düşüyor

Bu sahte uygulamalar OpenAI'ın logosunu kullanarak veya Google Veo gibi rakip modellerinin adını alt başlıklarında kullanarak inandırıcılıklarını artırmaya çalışıyorlar. Ancak hepsinin ortak noktası, kullanıcıları haftalık veya aylık abonelik ücretiyle tuzağa düşürmeye çalışmaları. Özellikle pek çok uygulamanın yüksek fiyatlı abonelik ücretleriyle kullanıcıları mağdur ettiği belirtiliyor.

Bu nedenle, App Store'da Sora adıyla karşınıza çıkan uygulamalara karşı son derece dikkatli olmakta fayda var. Henüz davetiye sistemiyle çalışan ve sadece ABD ile Kanada'da kullanıma sunulan OpenAI Sora'yı bu iki ülke dışında indirmek mümkün değil.

Eğer Türkiye'de veya bahsi geçen coğrafyaların dışındaysanız ve App Store'da Sora benzeri bir uygulamalarla karşılaşırsanız bunların sahte olduğundan emin olabilirsiniz. Apple'ın bu sahte uygulamaların bazılarını App Store'dan kaldırdığı belirtiliyor. Ancak gelecekte benzer dolandırıcılıkların önüne geçmek için kullanıcıların indirme yaparken daha dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?