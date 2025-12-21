Mac Sahiplerine Kötü Haber: ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Kaldırılıyor!

Yapay zeka dünyasının lider isimlerinden OpenAI özellikle Mac kullanıcılarını biraz üzecek sürpriz bir güncelleme notu paylaştı. Eğer özellikle bilgisayar başında çalışırken ChatGPT'nin sesli sohbet özelliğini sıkça kullanıyorsanız bu gelişmeye dikkat etmenizde fayda var.

Yapılan açıklamaya göre yapay zeka aracının pek çok kişi tarafından sevilen sesli modu, çok yakında macOS uygulamasından kaldırılacak. Peki bu karar neden alındı ve kullanıcıları bundan sonra neler bekliyor?

ChatGPT'nin Sesli Modu 15 Ocak'ta macOS'tan Kaldırılıyor

OpenAI tarafından yayınlanan son güncelleme notlarında macOS masaüstü uygulaması için sunulan Ses deneyiminin sonlandırılacağı belirtiliyor. Buna göre şirket, ChatGPT'nin sesli modunu 15 Ocak 2026 tarihinde macOS uygulamasından kaldıracak.

Yapılan açıklamada, bu kararın uygulamalar genelinde daha birleşik ve geliştirilmiş ses deneyimlerine odaklanmak amacıyla alındığı ifade ediliyor. Yani şirket mevcut yapıyı bir süreliğine kaldırarak muhtemelen daha kapsamlı bir altyapı üzerinde çalışmayı hedefliyor.

Özellikle şirketin "geliştirilmiş deneyimlere odaklanma" vurgusu, mevcut macOS altyapısının yeni gelecek yapay zeka özellikleriyle uyumlu olmadığı için geçici olarak rafa kaldırıldığı ihtimalini güçlendiriyor. Bu bağlamda ilerleyen dönemde çok daha yetenekli bir sesli asistanla karşılaşmamız muhtemel.

Sesli Modu Kullanmak İsteyenler Ne Yapmalı?

Bu haber Mac uygulamasını yoğun kullananlar için can sıkıcı olsa da ChatGPT ile sesli iletişim kurmak tamamen imkansız hale gelmiyor. Zira bu değişikliğin sadece macOS masaüstü uygulamasını etkilediğinin altını çizmek gerek.

Mac kullanıcıları Sesli Mod özelliğini aşağıdaki platformlarda kullanmaya devam edebilirler:

Web: chatgpt.com üzerinden tarayıcıyla,

chatgpt.com üzerinden tarayıcıyla, Mobil: iOS ve Android uygulamalarında,

iOS ve Android uygulamalarında, PC: Windows uygulamasında.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.