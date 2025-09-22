Nvidia'dan Dev Ortaklık! Türkiye Ekonomisinin İki Katı Kadar Yatırım Yaptı

Son yıllarda yapay zekâ teknolojileri hızla yükselişe geçti ve bu alana yönelen dev şirketler güçlerini katlayarak artırdı. Bu şirketlerin başında ise uzun süre ekran kartı pazarında liderliği elinde tutan Nvidia geliyor. Artık yalnızca oyun odaklı ekran kartlarıyla değil, yapay zekâya özel geliştirdiği çiplerle de teknoloji dünyasının zirvesinde yer alıyor.

Bugün ise geleceğin yapay zekâ altyapısını kökten değiştirecek büyük bir iş birliği duyuruldu. Şu anda piyasaya değeri açısından dünyanın en büyük şirketi olan NVIDIA, sektörün en güçlü oyuncularından OpenAI ile büyük bir yatırım anlaşmasına imza attı. Ortaya çıkan rakam öylesine devasa ki, Türkiye ekonomisinin neredeyse iki katına denk geliyor. İşte ayrıntılar...

Nvidia'dan OpenAI’ye 100 Milyar Dolarlık Ortaklık

Nvidia, yapay zekâ ve veri merkezleri için geliştirdiği özel GPU’larla biliniyor. Şirket şimdi de ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI’ye tam 100 milyar dolara ulaşabilecek dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bu, 4.135 trilyon TL'ye denk geliyor. Ancak bu para tek seferde değil, projeler ilerledikçe aşama aşama aktarılacak.

Yani OpenAI her yeni veri merkezini kurduğunda Nvidia da gerekli finansmanı sağlayacak. Bu merkezlerde milyonlarca Nvidia çipi yer alacak ve adeta birer yapay zekâ fabrikası gibi çalışacak.

OpenAI’ın ilk merkezi Nvidia’nın yeni nesil Vera Rubin platformu üzerine kurulacak ve 2026’nın ikinci yarısında faaliyete geçecek. Projenin ölçeği o kadar büyük ki 10 gigawatt kapasite hedefleniyor. Bu, birkaç nükleer santralin toplam üretimine eşdeğer olacak.

Elbette Nvidia bu yatırımı karşılıksız yapmıyor. Anlaşma kapsamında OpenAI, firmayı stratejik iş ortağı ilan ediyor. Bu da yazılım ve donanım geliştirme süreçlerinde iki şirketin uyumlu şekilde çalışacağı anlamına geliyor. Nvidia ise OpenAI’ın yeni yapay zekâ modelleriyle aynı zaman çizelgesinde bu modelleri destekleyecek yeni nesil çiplerini piyasaya sürecek.

İki yapay zekâ devi, bu iş birliği ile teknoloji dünyasındaki rekabeti çok daha kızıştıracak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.