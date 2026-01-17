Ücretsiz ChatGPT Kullananlara Kötü Haber: Reklam Dönemi Yakında Başlıyor!

Yapay zeka dünyasının liderlerinden OpenAI, ünlü sohbet botu ChatGPT'nin erişimini genişletmek ve sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla köklü bir değişikliğe imza atıyor. Şirket uzun süredir konuşulan reklamlı ChatGPT dönemini resmen başlattığını duyurdu.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde reklam testleri yakında başlayacak. Peki sohbet botu bu yeni dönemde nasıl çalışacak ve hangi abonelik planları reklamlı olacak? İşte detaylar!

Reklamlar Standart ChatGPT ve ChatGPT GO'da Gösterilecek

Open AI yayınladığı blog yazısında yeni reklam modelinin önümüzdeki haftalarda başlayacak test süreçleriyle hayata geçirileceğini duyurdu. Şirket ayrıca yaklaşan test sürecinin yalnızca ABD'yi kapsayacağını da açıkladı.

Söz konusu reklamlar platformun ücretsiz sürümünü kullananları ve uygun fiyatlı abonelik seçeneği olan ChatGPT GO kullanıcılarını kapsayacak. Buna karşılık Plus, Pro, Business ve Enterprise aboneleri reklamsız deneyimlerini sürdürmeye devam edecek.

ChatGPT'nin Reklam Sistemi Nasıl Olacak?

OpenAI yeni dönemde kullanıcı deneyimini bozan reklam modellerini kullanmayacağını duyurdu. Buna göre reklamlar sohbet akışını kesintiye uğratmayacak şekilde tasarlanacak ve yalnızca yanıtların en alt kısmına yerleştirilecek. Bununla birlikte kullanıcılar kişiselleştirilmiş veya standart reklam modelleri arasında seçim yapabilecek.

Ek olarak şirket reklamların sohbet bağlamıyla uyumlu olacağını ancak yanıtların kalitesini ve ChatGPT'nin tarafsızlığını kesinlikle etkilemeyeceğini de belirtiyor. Firma ayrıca her ne kadar reklam gösterimi için geçmiş sohbet verilerinden yararlanılsa da verilerin reklamverenlere asla gösterilmeyeceğini de ifade ediyor.

Son olarak yeni modelde sıkı kısıtlamaların olduğunu da belirtelim. Yapılan açıklamaya göre 18 yaş altı kullanıcılara veya sağlık, ruh sağlığı ve siyaset gibi hassas konulardaki sohbetlerde kesinlikle reklam gösterilmeyecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT'deki yeni reklam stratejisi başarılı olacak mı? Yorumlarda buluşalım.