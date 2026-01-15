Yeni ChatGPT Aracı Yayında! 19 Yıllık Hizmete Rakip Oldu

OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için yeni bir aracını kullanıma sundu. Herhangi bir duyuru yapmadan bu hizmetini kullanıma sunan şirket, Google'ın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Çeviri aracına bir alternatif olma niteliği taşıyor. Arayüz açısından da rakibi ile büyük benzerliğe sahip olan bu araç hızla kullanıcılar arasında yayılmaya başladı.

ChatGPT Translate Neler Sunuyor?

Yapay zeka devi tarafından sunulan yeni çeviri aracı, Google Translate (veya diğer bir deyişle Google Çeviri) doğrudan rakip olarak konumlandırılıyor. Google'ın kendi çeviri hizmeti ilk olarak 2006 yılında kullanıma sunulmuştu ve zaman içinde yapılan güncellemelerle birlikte çok sayıda dili desteklemeye başladı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın kullanıma sunduğu yeni araç Google'ınki kadar aşırı yüksek dil desteği sunmasa da 50'den fazla dili destekliyor. Ayrıca rakibi gibi otomatik dil algılama gibi özellikler içeriyor. Aslına bakılacak olursa bu çeviri işlemini zaten yapay zeka destekli sohbet botu üzerinden yapmak da mümkündü.

Hâlihazırda mevcut çeviri hizmetlerinden farklı olarak bu aracın farkı çeviride değil, çeviri yaptıktan sonra onunla neler yapabileceğinizi belirlemenize imkân tanımasından geliyor. Hizmetin altında kullanıcılara çeşitli seçenekler sunuluyor. Bunlar sayesinde tek dokunuşla çevirileri istediğiniz hâle getirebiliyorsunuz.

Hâlihazırda sunulan seçenekler arasında çeviriyi daha akıcı hâle getirme, resmî tonda yeniden yazma ya da aşırı basitleştirme gibi seçenekler mevcut. Örneğin çeviriyi daha basitleştirmeyi tercih ederseniz sohbet botuna yönlendiriliyorsunuz. Burada OpenAI'ın yapay zeka modelini kullanarak çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz.