OpenAI, ChatGPT Reklamlarından Servet Kazandı! İki Aylık Rakam Dudak Uçuklattı

OpenAI, bu yılın başlarından itibaren sohbet botu ChatGPT'nin kullanıcılarına reklam göstermeye başladı. Bu adımla gelir kaynaklarını artırmayı hedefleyen ABD merkezli şirket, şu an için reklamları sınırlı sayıda kullanıcıya sunuyor. Ancak buna rağmen önemli bir gelir elde ettiği ortaya çıktı. OpenAI’ın ChatGPT’de gösterdiği reklamlar üzerinden ne kadar kazandığı netlik kazandı. İşte ayrıntılar...

Fark ettiyseniz teknoloji alanındaki pek çok şirket, gelirlerini artırmak için reklam modeline yöneliyor. Bunlardan biri de yapay zekâ devi OpenAI. Firma yaklaşık iki aydır yani şubat ayından bu yana ChatGPT sohbetleri üzerinde reklam gösterimi yapıyor ve şu anda yalnızca ABD’de, aboneliği olmayan kullanıcılar ile en düşük fiyatlı Go planına sahip kullanıcılar reklam görüyor.

Bu stratejiyle reklam modelinin ne kadar kazanç sağlayacağını test eden şirket, görünüşe göre bunun işe yaradığını fark etmiş durumda.

Yatırımcılara yönelik yapılan açıklamaya göre OpenAI, iki aylık reklam gösterimi sayesinde 100 milyon dolar (4 milyar 466 milyon 500 bin TL) gelir elde etti. Şirketin 2026 sonuna kadar reklam gelirlerinin 2,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hatta daha uzun vadeli planlar da paylaşılmış durumda. Buna göre 2029’a kadar 53 milyar dolar (2 trilyon 367 milyar 245 milyon TL), 2030’da ise yaklaşık iki katına çıkarak 100 milyar dolara (4 trilyon 466 milyar 500 milyon TL) ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tabii firma bu tahminleri yaparken ChatGPT’nin 2,75 milyar kullanıcıya ulaşacağı varsayımını temel alıyor. Şubat ayı itibarıyla bu sayı yaklaşık 900 milyon seviyesinde. Dünya nüfusunun 8,2 milyar olduğu düşünüldüğünde bu oldukça dikkat çekici bir hedef.

Ancak yapay zekâ uygulamalarının kullanıma sunulduğu günden beri çok hızlı bir büyüme sergilediğini de göz önünde bulundurursak bu belirlenen kullanıcı hedefinin imkânsız olduğunu söylemek de zor. Öte yandan yapay zekâ şirketlerinin yatırımcıları etkilemek için zaman zaman iddialı rakamlar ortaya koyduğu da biliniyor. Bunu da unutmamakta fayda var.

Reklamlar, ChatGPT'nin Yanıtlarını Etkiliyor mu?

ChatGPT’de gösterilen reklamlar, kullanıcıların sohbet sırasında yazdıklarına göre gösteriliyor ancak doğrudan verilen yanıtları etkilemiyor. Yani örneğin bir bilgisayar önerisi istediğinizde reklamı yapılan bir markanın ürünü özellikle öne çıkarılmıyor veya ısrarla tavsiye edilmiyor. Reklamlar sohbet botunun verdiği yanıt ile aynı alanda yer almıyor ve açıkça reklam olduğu belirtiliyor.

ChatGPT Reklamları Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan kullanıcılara gösterilen reklamların yakın zamanda kademeli olarak diğer ülkelere yayılması bekleniyor. Bu doğrultuda şirketin ilk hedefinin Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda olduğu belirtiliyor. Bu ülkelerin ardından Türkiye dahil olmak üzere diğer ülkelerde de reklamların devreye alınması muhtemel.

Diğer Sohbet Botlarında Reklam Gösteriliyor mu?

Tek sohbet botu ChatGPT değil. Google tarafından sunulan Gemini, Anthropic tarafından geliştirilen Claude ve Microsoft’un Copilot’u da en popüler sohbet botları arasında yer alıyor. Google Gemini'ın şu an için reklamsız kalacağı biliniyor. En azından yapay zekâ devinin açıklamaları bu yönde.

Claude cephesinde ise daha net bir duruş söz konusu. ChatGPT’ye reklam geleceğinin açıklanmasının ardından Anthropic, platformlarında asla reklam göstermeyeceklerini duyurmuştu. Buna göre şirket, gelir modelini tamamen abonelik ve üçüncü taraf uygulamalara sunduğu hizmetler üzerine kuruyor. Microsoft Copilot tarafında ise halihazırda zaman zaman sponsorlu bağlantılar gösteriliyor.

Editörün Yorumu

ChatGPT, 2022 yılında ilk kez kullanıma sunulduğunda beni oldukça şaşırtmıştı ve bu aracın kısa sürede yapay zekâ dünyasında önemli bir konuma yerleşeceğini düşünmüştüm. Bununla birlikte ne zaman reklam gösterilmeye başlanacağını da merak ediyordum. Dikkat ederseniz merak ettiğim şey reklam gösterilip gösterilmeyeceği değil, bunun ne zaman devreye gireceğiydi.

Sonuçta şirketin ciddi maliyetleri var ve bunları karşılayabilmek için sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturması gerekiyor. Bunun için en iyi seçeneklerden biri de reklamlar. Nitekim bu modelin eninde sonunda devreye alınması bekleniyordu ve nihayet beklenen oldu. Son raporlara göre yalnızca iki aylık süreçte dikkat çekici bir gelir elde eden firmanın reklamları sürdürmesi oldukça muhtemel görünüyor.