ChatGPT İçin Korkulan Oluyor: Yanıtlar Bir Daha Eskisi Gibi Olmayacak!

Yapay zeka dünyasının önde gelen liderlerinden OpenAI, popüler sohbet botu ChatGPT için radikal bir karar alma aşamasında. Raporlara göre şirket, artan maliyetleri karşılamak adına platforma reklam entegre etmeye hazırlanıyor.

Ancak şirketin bu alandaki planları bildiğimiz klasik internet reklamlarından biraz daha farklı ve can sıkıcı olabilir. İddialara göre OpenAI sadece platformun arayüzüne reklam koymakla yetinmeyip yapay zekanın verdiği yanıtların içerisine sponsorlu içerikler yerleştirmeyi planlıyor. İşte detaylar!

ChatGPT Oluşturduğu Yanıtlarda Kişiselleştirilmiş Reklamlara Yer Verecek

Aktarılan bilgilere göre şirketin masadaki planları arasında ChatGPT'nin verdiği yanıtlarda sponsorlu içeriklere öncelik tanıması veya konu alışverişe geldiğinde ilgili markaları öne çıkarması yer alıyor.

Daha da önemlisi ise firmanın reklamların daha da iyi hedeflenmesi için kullanıcıların geçmiş sohbet verilerini kullanabileceği belirtiliyor. Buna göre yapay zeka ile dertleşirken veya iş yaparken paylaştığınız bilgiler, karşınıza reklam olarak çıkabilir.

ChatGPT'nin yeteneklerini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak adına gelir kanalları aradıklarını belirten OpenAI yetkilileri bu alanda atılacak her adımın insanların yapay zekaya güvenini koruyacak şekilde tasarlandığını ifade ediyor.

Hedef Google Modeli

Yapay zeka devi her geçen gün daha fazla değer kazansa da gelecek göstergeleri OpenAI'ın daha fazla gelir elde etmesi gerektiğini gösteriyor. Paylaşılan verilere göre şirket yıllık gelirini 10 milyar dolara çıkararak rekor kırdı. Ancak 2028 yılına kadar işletme zararlarının 74 milyar doları bulması bekleniyor.

Bu bağlamda yatırımcıların baskısı ve kârlılık hedefleri OpenAI'ı Google'ın izinden gitmeye zorluyor. Google’ın 2023 yılında gelirlerinin %77’sini sadece reklamlardan elde ettiği göz önüne alındığında, OpenAI'ın rotayı neden reklamlara çevirdiği de daha net anlaşılıyor.

Tıpkı Google gibi gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlardan elde etmeyi hedefleyen şirket, 2026 yılında henüz ücretsiz kullanıcılardan da gelir elde etmeyi ve 2030'a kadar kullanıcı başına yıllık 15 dolar kazanç sağlamayı planlıyor.

Peki siz ChatGPT'nin yanıtları arasında sponsorlu içerik görmeyi nasıl karşılarsınız? Yorumlarda buluşalım.