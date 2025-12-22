2025'te ChatGPT'ye En Çok Ne Sordunuz? Yıl Sonu Özetleri Yayınlandı!

Her yılın son aylarında sosyal medya akışlarımızı ele geçiren Spotify Wrapped çılgınlığını bilirsiniz. Milyonlarca kullanıcının müzik zevkini sergilediği bu akıma dünyanın en popüler yapay zeka aracı ChatGPT de kayıtsız kalmadı.

OpenAI, kullanıcıların platformdaki bir yıllık serüvenini özetleyen "Your Year with ChatGPT" (ChatGPT ile Yılınız) isimli yıl sonu özetlerini kullanıcılarla ulaştırmaya başladı. Peki bu sürpriz özetler kullanıcılara neler sunuyor ve kimler faydalanabilecek? Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

ChatGPT Yıl Sonu Özetleri Neler Sunuyor?

ChatGPT için hazırlanan yıl sonu özetleri tıpkı Spotify'ın renkli ve akılda kalıcı grafikleri gibi görsel açıdan zenginleştirilmiş bir deneyim sunuyor. OpenAI, özet grafiklerini "hafif, gizlilik odaklı ve kullanıcı kontrollü" olarak tanımlıyor.

Sistem yıl boyunca yaptığınız sohbetleri analiz ederek kullanım tarzınıza uygun çeşitli ödüller veriyor. Örneğin, yapay zekayı sık sık kod hatalarını çözmek veya yeni fikirler üretmek için kullandıysanız, karşınıza "Yaratıcı Hata Ayıklayıcı" (Creative Debugger) gibi havalı unvanlar çıkabilir.

Yıl sonu özetleri kapsamında ChatGPT bu ödüllerle birlikte ilgi alanlarınıza odaklanan size özel bir şiir yazıyor ve bu yılı özetleyen yapay zeka destekli bir görsel oluşturuyor.

Nasıl Ulaşılır?

OpenAI'ın açıklamasına göre ChatGPT yıl sonu özetleri şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılara sunulmuş durumda. Öte yandan özetleri görebilmek için Ücretsiz, Plus veya Pro planlarından birine sahip olmanız gerekiyor. Başka bir deyişle ChatGPT'ye kayıt olmak şart.

Bununla birlikte şirlet, Takım, Kurumsal ve Eğitim hesaplarının bu özelliğin dışında tutulduğunu belirtiyor. Ayrıca, özelliğin çalışması için "hafıza" ve "sohbet geçmişi" ayarlarının açık olması ve yıl boyunca belirli bir kullanım eşiğinin geçilmiş olması şartı aranıyor.

Eğer erişiminiz varsa, ChatGPT ana ekranında bu özeti görebilir veya doğrudan sohbet botuna "Your Year with ChatGPT" yazarak deneyimi manuel olarak tetikleyebilirsiniz. Özelliğin diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz merak konusu.

OpenAI is rolling out "Your Year with ChatGPT" today, an optional personalized end-of-year experience that reflects on how you interacted with ChatGPT in 2025, highlighting high-level themes from conversations and summary statistics about usage



The experience is rolling out… https://t.co/lkgISg7k1T pic.twitter.com/YA7heGvpIn — Tibor Blaho (@btibor91) December 22, 2025

Peki siz ChatGPT'nin yıl sonu özetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.