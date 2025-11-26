ChatGPT'de Büyük Değişiklik: Sesli Görüşmeler Artık Daha Hızlı Olacak!

Yapay zeka teknolojisinin öncü şirketi OpenAI, ChatGPT'nin mobil uygulamasında yer alan sesli modu (Voice Mode) kullanıcıların isteği doğrultusunda yeniledi. Artık kullanıcılar, sesli konuşmalarını ayrı bir pencerede başlatmak yerine doğrudan mevcut sohbet geçmişi içerisinde sürdürebilecekler. İşte detaylar!

ChatGPT'nin Sesli Modu Mecvut Sohbet Akışına Taşındı

Bilmeyenler için şimdiye kadar ChatGPT içerisinde sesli mod aktifleştirildiğinde mevcut konuşmanızdan tamamen çıkış yapmak ve ayrı bir sesli oturum açılması gerekiyordu. Bu durum, kullanıcıların zaman kaybetmesine ve iş akışlarının sekteye uğramasına yol açabiliyordu.

Yeni güncelleme sayesinde ise sesli ve metin tabanlı tüm etkileşimler tek bir konuşma dizisi içerisinde sorunsuz bir şekilde birleşecek. Başka bir deyişle bir yandan sohbet ederken bir yandan da sesli modu kullanarak sorular sorabilecek ve yapay zekanın yanıtlarını metin olarak aynı ekranda görebileceksiniz.

OpenAI, daha öncesinde olduğu ayrı pencerede çalışan ve kayan bir küre ile temsil edilen sesli modu tercih eden kullanıcılar için de uygulamaya yeni bir seçenek eklediğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar, Ayarlar ➝ Sesli Mod ➝ Ayrı mod adımlarını izleyerek diledikleri zaman önceki arayüze geri dönebilecekler.

Bu yenilik, OpenAI’nin son dönemde uygulamaya eklediği grup sohbetleri, yeni GPT-5.1 modelinin kullanıma sunulması ve kapsamlı alışveriş araştırma özelliği gibi birçok iyileştirme paketinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin önümüzdeki dönemde bu tür yenilikleri hayata geçirmeyi devam etmesi bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed.



You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time.



Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w — OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025

