Bu Yapıldığında ChatGPT Yazıları Tespit Edilemeyecek

ChatGPT kullanıcıları uzun bir süredir "uzun çizgi kullanma" talimatına rağmen ısrarla uzun çizgi kullanmaya devam ediyordu. Bu sorun sosyal medyada da çok fazla dile getiriliyordu. OpenAI, kullanıcıların geri bildirimini sonunda dikkate aldı ve bu sorunu çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

ChatGPT'nin Uzun Çizgi Sorunu Çözüldü

OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin sürekli uzun çizgi kullanma sorununun düzeltildiğini açıkladı. Kullanıcılar artık özelleştirme ayarlarında yer alan özel talimatlar kısmından ChatGPT'ye uzun çizgi kullanmamasını söylerse sohbet botu bu talimata uyacak. Altman, bunun önemsiz gibi görünse de kullanıcıları mutlu edecek bir gelişme olduğunu söyledi.

Kafa karışıklığı olmaması adına ChatGPT'nin uzun çizgiyi kullanmayı tamamen bırakmayacağını belirtmekte fayda var. Bu yenilik, sadece kullanıcıları uzun çizgi kullanılıp kullanılmaması hakkında kontrol sahibi yapıyor. Bu işaretin kullanılmasını istemiyorsanız talimat gireceksiniz, ChatGPT de buna uyacak ancak hiçbir talimat vermezseniz üretilen çıktılarda yine uzun çizgi kullanımına yer verilecek.

OpenAI, Öğretmenlerin İşini Zorlaştırdı

Uzun çizgi özellikle öğretmenler tarafından verilen ödevlerin yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT tarafından üretilip üretilmediğini anlamak adına ayırt edici bir işaret olarak kullanılıyordu. Tabii ki bu işaret dillerin bir parçası ve insanlar tarafından da metinlerde kullanılıyor ancak ChatGPT'nin kullanım şekli ile insanların kullanım şekli aynı değil, uzun çizgi içeren birkaç çıktı elde ettikten sonra aradaki farkı anlamaya başlıyorsunuz.

Bu durum muhtemelen en çok öğretmenlerin işini zorlaştıracak. Öyle ki ödevlerin yapay zeka tarafından yapılıp yapılmadığını öğrenmek adına ilk bakılan detaylardan biri, metinde uzun çizginin olup olmadığıydı. Uzun çizgi ipucunun ortadan kalkması ile öğretmenlerin artık diğer yöntemleri de göz önünde bulundurmaya ihtiyacı olacak.

Bir yazının yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını anlamanın en iyi yolu, metnin yapısına ve dil kalıplarına bakmaktan geçer. Yapay zeka ile oluşturulan metinlerde belirli ifadeler çok sık tekrarlanır. Ayrıca bir sonraki kelimenin ne olacağı tahmin edilebilir. Oysa insanlar tarafından üretilen yazılarda bir rastgelelik ve öngörülmezlik söz konusu. Yani aşırı düzenli bir akıştan söz edilemez.

Yazıların yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını anlamak için ChatGPT gibi sohbet botlarına aynı konularda sürekli yazılar yazdırmanız gerekiyor. Bir noktadan sonra sözünü ettiğimiz bu ipuçları sizin için bir reflekse dönüşecek. Denemeleri, makaleleri ve çok daha fazlasının insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığını bir bakışta anlayabileceksiniz.