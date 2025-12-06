ChatGPT Kullananlara Büyük Tuzak! Gizlice Yeni Döneme Geçildi

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet botu ile bir süredir önemli bir tartışma sürdürülüyor. Geçtiğimiz hafta uygulamanın Android sürümünün kodlarında reklamlarla ilgili kodlar tespit edilmişti. Bununla birlikte şirketin ChatGPT'ye reklam eklemek için çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

Yapay zeka şirketinin CEO'su Sam Altman, kullanıcılardan gelen yoğun tepkinin ardından şirket genelinde kırmızı kod ilan etmiş ve reklam planlarının askıya alınıp sohbet botunu daha da geliştirmeye odaklanılması gerektiğine vurgu yapmıştı. Yeni ortaya çıkan bilgiler, reklamlardan tamamen vazgeçilmediğini, sadece farklı şekilde sunulmaya başlandığını gösteriyor.

ChatGPT'de Gizli Reklamlar Gösterilmeye Başlandı

ChatGPT kullanıcıları, sohbet sırasında çeşitli üçüncü taraf hizmetlere dair öneriler görmeye başladı. Konu ile alakasız bir şekilde karşılarına çıkan bu öneriler, sohbet botunun kullanıcıları tarafından gizli bir reklam olarak nitelendirildi. Bu iddiaların sağlam bir dayanağı da bulunuyor.

Kullanıcılar, verileri koruma altına alma amacıyla kullanılan Windows güvenlik özelliği BitLocker hakkında bir soru sorarken konu ile son derece ilgisiz gibi görünen bir üçüncü taraf web sitesinden alışveriş yapma önerisi aldığını belirtiyor. İki konu arasında neredeyse bir uçurum olduğu için kullanıcılar bunların faydalı bir öneri değil, gizli bir reklam olduğunu ileri sürüyor.

Tahmin edilebileceği üzere OpenAI'dan tam aksi bir açıklama geldi. Bu önerilerin bir reklam olmadığını, hiçbir finansal çıkar doğrultusunda sunulmadığını ifade etti. Şirket, bunların DevDay etkinliğinden bu yana kullanıma sunulan üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarını keşfetmeye yardımcı olmak üzere sunulan uygulama önerileri olduğunu iddia etti.

Ne var ki bu açıklama, kullanıcıları ikna etmek için yeterli olmadı. ChatGPT eğer alakasız önerilerde bulunmaya devam ederse şirket en sadık kullanıcı kitlesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir ki şirketin rakipsiz olmadığını da belirtmek gerekiyor. Hâlihazırda Google (Gemini'ın geliştiricisi) ve Anthropic (Claude'ın geliştiricisi) gibi büyük rakipleri bulunuyor ki bu, şirketin CEO'su Sam Altman'ın kırmızı kod ilan etmesinin başlıca nedenlerinden biri olmuştu.