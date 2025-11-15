Google'dan İnsandan Farksız Yapay Zeka! Yetenekleri Şaşırtıyor

Google, yapay zeka alanında şimdiye kadarki en büyük adımlarından birini attı. Şirket, SIMA 1'in daha gelişmiş versiyonu olarak nitelendirilen SIMA 2'yi sanal ortamları anlama, akıl yürütme ve hareket etme gibi yeteneklere sahip ve kendi kendine öğrenen bir sistem olarak tanıttı. Ayrıca bunu geleceğe yönelik atılan önemli bir adım olarak tanımladı.

SIMA 2'nin Özellikleri Neler?

Teknoloji devi Google, şirketin büyük dil modeli Gemini'ın doğal dil işleme ve akıl yürütme özelliklerine sahip SIMA 2'nin neler yapabileceğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Bu yapay zeka sistemi, Gemini 2.5 flash-lite modelinden güç alıyor. Bu sayede önceki sürüm SIMA 1'in sergilediği performansın iki katını sunmayı başarıyor.

Gelişmiş akıl yürütme becerileri kazanan SIMA 2, sadece talimatları yerine getirmekle sınırlı kalmıyor. Bununla birlikte akıl yürütüyor, bağlamdan kopmadan neler olduğunu anlıyor. Örneğin "olgunlaşmış domates rengindeki eve doğru yürü" dediğinizde burada bir insanın kurabileceği mantığı kuruyor: "Olgunlaşmış domates kırmızıdır. O halde kırmızı eve gitmem gerekiyor."

Daha önce görmediği karmaşık görevleri SIMA 2, sadece belirli bir oyun ya da sanal ortam ile sınırlı olacak şekilde geliştirilmedi. Çok farklı görev ve sanal ortama uyum sağlayabiliyor. Önceden sadece eğitildiği alana göre basit talimatları iyi bir şekilde takip edebilirken şimdi ise hiç bilmediği bir şehirde yolunu bulmak için mantık yürüten bir insan gibi çalışıyor.

SIMA 2, tek bir adımdan ibaret olmayan, karmaşık bir süreçten geçilmesini gerektiren, çok karmaşık talimatla dolu görevleri anlamada oldukça iyi bir performans gösteriyor. Kendi deneyimlerinden yola çıkıyor, kendi kendini geliştiriyor. Başlangıçta insan oynanışı ile eğitilmiş olsa da hatalarından ders çıkararak nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenebiliyor.

Gemini tarafından desteklenmesi sayesinde emojili talimatları uygulamakta da oldukça iyi olduğu görülüyor. Örneğin bir balta emojisi ile ağaç simgesini yan yana getirdiğinizde bununla ağacın kesilmesinin istendiğini anlayabiliyor. Google, tüm bunları dile getirerek SIMA 2'nin yapay genel zekaya doğru atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü belirtti.