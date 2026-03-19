Menzil Sorunları Bitiyor Mu? Chery’den 1500 Km Menzilli Yeni Batarya!

Elektrikli otomobil dünyasında menzil yarışı her geçen gün yeni bir seviyeye taşınırken Çinli üreticiler bu alanda dikkat çeken hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Chery düzenlediği Battery Night etkinliğinde yeni nesil batarya teknolojilerini tanıttı. Şirketin katı hal batarya hedefi ise oldukça iddialı zira 1500 kilometrenin üzerinde menzilin artık mümkün olduğunu iddia ediyorlar. İşte konuyla ilgili detaylar...

1500 Kilometre Menzil Gerçekten Mümkün Mü? Chery'den Yeni Batarya!

Chery tarafından Battery Night etkinliğinde tanıtılan yeni nesil batarya teknolojisi "Rhino Battery S" serisi altında geliştiriliyor. Şirket bu seri kapsamında 400 Wh/kg ve 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip iki farklı katı hal batarya üzerinde çalıştığını açıkladı. Özellikle 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip versiyon polimer tabanlı katı elektrolit ve lityum açısından zengin manganez katot malzemeleriyle geliştiriliyor.

Bu batarya teknolojisi sayesinde Chery, elektrikli araçlarda 1500 kilometrenin üzerinde menzil sunmayı hedefliyor. Şirket bu bataryaların 2027 yılında test aşamasına geçeceğini duyurdu. Bu da teknolojinin kısa vadede değil orta vadede ticari kullanıma sunulabileceğini gösteriyor. Ayrıca şirket devam eden süreçte elektrikli otobüs ve kamyonlar gibi farklı alanlarda da bu bataryanın yer alacağını bildirdi.

8 Dakikada 500 Km Menzil: Rhino E Nedir?

Chery katı hal bataryaların yanı sıra farklı bir batarya teknolojisini daha tanıttı. "Rhino E" adı verilen bu sistem sıvı temelli bir batarya yapısına sahip. Rhino E bataryanın en dikkat çekici özelliği ise 1200 kW ultra hızlı şarj desteği sunması. Paylaşılan bilgilere göre bu batarya sadece 8 dakikalık şarj ile 500 kilometre menzil sağlayabiliyor. Bu değer mevcut elektrikli otomobillerle kıyaslandığında oldukça ileri bir seviyeye işaret ediyor.

Editörün Yorumu

Chery’nin tanıttığı yeni batarya teknolojileri elektrikli otomobil dünyasında geleceğin nereye evrildiğini bizlere açıkça gösteriyor. Özellikle 1500 km menzil hedefi içten yanmalı araçların menzil avantajını ortadan kaldırabilecek bir seviyeye işaret ediyor. Ancak burada kritik nokta bu verilerin henüz seri üretim araçlar için değil geliştirme aşamasındaki teknolojiler için açıklanmış olması. Yine de bu seviyede enerji yoğunluğu ve şarj hızları önümüzdeki yıllarda elektrikli araç deneyiminin tamamen değişebileceğini gösteriyor.

