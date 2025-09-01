Gençlerin İlk Aracı Olacak: Chery Uygun Fiyatlı Yeni Elektrikli Otomobilini Tanıttı!

Chery'nin bir döneme damgasını vuran QQ serisi yepyeni bir modelle tekrar sahneye çıktı. Tamamen elektrikli yeni Chery QQ3 kısa bir süre düzenlenen 2025 Chengdu Otomobil Fuarı'nda resmen tanıtıldı. Yeni otomobilin yıl sonuna doğru Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Chery, QQ serisini ilk kez 2003 yılında "gençlerin ilk otomobili" sloganıyla piyasaya sürmüştü. Uygun fiyatlı modelleriyle satış rekorları kıran bu seri, sektörde artan rekabet nedeniyle 2014 yılında üretimden kaldırılmıştı. Şirket şimdi ise yeni QQ3 modeliyle serinin üzerindeki ölü toprağını atmayı hedefliyor. Detaylar haberde.

Chery QQ3 Hangi Özelliklere Sahip?

Yeni Chery QQ3, serinin kompakt ve sempatik tasarım dilini genel anlamda koruyor. Markanın T12 platformu üzerinde inşa edilen otomobil, 2700 mm dingil mesafesine ve 4200 mm uzunluğa sahip. Aracın en dikkat çekici tasarım detaylarından biri ise oval hatlarla şekillendirilmiş ön ve arka farları. Bu modern dokunuşlar, QQ serisinin ikonik görünümünü günümüz teknolojisiyle harmanlıyor.

İç mekanda düz tabanlı bir direksiyon simidi, oval klima çıkışları, dikdörtgen bir gösterge paneline sahip olan araç ayrıca, Qualcomm Snapdragon 8155 işlemcisiyle çalışan 15.6 inçlik 2.5K çözünürlüklü bir bilgi-eğlence erkanını da bünyesinde barındırıyor. Yolcular, bu ekran üzerinden Chery'nin geliştirdiği yapay zeka destekli sesli asistanına erişebiliyor.

Bununla birlikte OTA güncellemeleri, 256 renkli ambiyans aydınlatması, 50W kablosuz şarj, CarPlay, HiCar ve CarLink gibi mobil bağlantı özelliklerini destekleyen otomobil, NOA destekli Falcon 500 sürüş destek sistemine de ev sahipliği yapıyor. 90 kW güç üreten tek bir elektrikli motordan güç alan yeni Chery QQ3'ün batarya kapasitesi ve menzil bilgileri ise henüz açıklanmadı.

Fiyat konusunda da hala sessizliğini koruyan Chery'nin yeni otomobili düşük bir fiyat politikası benimseyeceği tahmin ediliyor. Zira yeni aracın gençleri ve ilk kez otomobil sahibi olacak kişileri hedefleyeceği belirtiliyor. Ancak otomobilin nihai fiyatını Çin pazarında satışa sunulduğunda öğreneceğiz.

Peki siz yeni Chery QQ3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni araç, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modellerinden biri olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.