Chery'den Türkiye Atağı: Yenilenen Devasa SUV Satışa Sunuldu!

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Chery son dönemde yenilenen otomobillerini peş peşe ülkemize getiriyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde yenilenen TIGGO7 modelini satışa sunan şirket, şimdi die yenilenen versiyonuyla küresel pazarda önemli satış rakamlarına ulaşan Chery TIGGO8'i ülkemizde Türkiye'de satışa sundu.

Geniş ailelerin seyahatlerini daha konforlu hala getirmek için tasarlanan yeni araç güvenlik odaklı tasarımı ve gelişmiş sürüş özellikleri ile dikkat çekiyor. Gelin şimdi yenilenen TIGGO8'in özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

Yeni Chery TIGGO8'in Özellikleri

Tasarım ve İç Mekan

Aracın yenilenen dış tasarımı genel olarak eski versiyona kıyasla daha güçlü ve premium bir duruş sergiliyor. Ön bölüme eklenen yeni ters üçgen elmas ızgaralar ve geniş panoramik cam tavan dikkat çekerken, farlar ve sis lambaları daha keskin ve modern görünümüyle bizleri karşılıyor.

Yan profilde ise akıcı ve teknolojik bir görünüm oluşturan gizli kapı kolları göze çarpıyor. Ayrıca araca dinamik bir hissiyat katan yeni çiçek desenli alaşım jantlar da öne çıkan tasarım unsurları arasında yer alıyor.

Otomobilin iç mekanında ise yüksek kaliteli süet benzeri malzemeler ve yüksek dokunuşlu yüzey oranı epey dikkat çekiyor. Özellikle orta konsolda yer alan 15.6 inçlik çerçevesiz merkezi ekran ve 64 renkli ambiyans aydınlatması aracın daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamış.

Konfor detaylarında öne çıkan bir özellik de koltuk başlığı hoparlörleri. Bu yeni donanım sayesinde sürücü arkadaki yolcuları rahatsız etmeden telefon görüşmesi yapabiliyor veya navigasyon yönlendirmelerini net bir şekilde duyabiliyor. Bu hoparlörün yanı sıra aracı tam 12 farklı hoparlörün kapladığını da belirtelim.

Performans

Yenilenen otomobil kaputunun altında dört silindirli ve 1598 cc hacimli 1.6 TGDI benzinli motora ev sahipliği yapıyor. Mevcut ünite 145 beygir gücü ve 275 Nm tork üretebiliyor. Söz konusu motor ayrıca 7 ileri çift kavramalı otomatik (7DCT) şanzımanla eşleştirilmiş durumda.

Aracın sahip olduğu turbo besleme sistemi otomobilin daha düşük devirlerden itibaren hızlı ve istekli bir ivmelenme göstermesini sağlarken, gelişmiş enjeksiyon teknolojisi yüksek verimliliğin anahtarı oluyor. Islak kavramalı 7DCT şanzıman ise pürüzsüz vites geçişleri ve dinamik sürüş karakteriyle öne çıkıyor.

Güvenlik

Yolcuların güvenliğini temel alacak şekilde tasarlanan yeni TIGGO8 olası kazalarda kapsamlı bir koruma sağlamak amacıyla standart olarak 9 hava yastığını bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte otomobilin yüzde 65'ten fazla çelik malzeme ile oluşturulan gövdesi de olsa darbelerde daha yüksek bir dayanım sunuyor.

Chery, bu dayanıklı gövdenin birinci sınıf korozyon direncine sahip olduğunu ve kritik bölgelerin ekstra güçlendirildiğini de belirtiyor. Yeni araç bu dayanıklı yapısı ile Euro NCAP testlerinde beş yıldız standardını elde ediyor.

Aktif Sürüş ve Teknoloji Sistemleri

Chery TIGGO8, sürüş kolaylığı ve aktif güvenliği 19 farklı fonksiyona sahip olan L2+ isimli gelişmiş sürüş destek sistemi ile sağlanıyor. Chery TIGGO7'de yer alan mevcut sistemin sunduğu bazı sürüş özellikleri şu şekilde:

Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)

Otomatik Acil Frenleme (AEB)

Şerit Takip Asistanı (LKA)

Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Freni

Trafik Sıkışıklığı Asistanı

Sürücü Yorgunluk Uyarısı

Chery TIGGO8'in Fiyatı

Chery TIGGO8, ülkemizde Prestige adı verilen en üst düzey donanım paketiyle satın alınabiliyor. Yeni SUV lansmana özel olarak 2 milyon 599 bin TL'lik başlangıç fiyatına sahip. Ayrıca ticari müşteriler için 400.000 TL, 6 ay ve %0,99 faizli özel bir kredi kampanyasının da mevcut olduğunu belirtelim.

Peki siz Chery'nin yeni SUV'u hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.