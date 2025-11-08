Chrome'a Bomba Özellik Geldi! Aynı Anda Birçok Şey Yapılabiliyor

Google Chrome'a aynı anda birden fazla web sitesine göz atma ihtiyacı olanların işini çok kolaylaştıran bir özellik geldi. Sekmeleri yan yana görmenizi sağlayan özellik sayesinde bir tarafta sosyal medya hesaplarınıza göz atarken diğer tarafta Excel tablosunu doldurma gibi işlemler gerçekleştirebileceksiniz.

Chrome'a Bölünmüş Görünüm Özelliği Eklendi

Dünyanın en popüler tarayıcıları arasında yer alan Google Chrome, iki sekmeyi aynı anda ve yan yana görmenizi sağlayan bir özelliği devreye aldı. Windows ve macOS kullanıcıları artık iki ayrı tarayıcı penceresi açıp bunları manuel olarak yan yana getirmek zorunda değil.

İki sekmeyi artık tek bir Chrome penceresinde daha düzenli bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunu yaparken yer işaretleri çubuğu, indirilenler, ayarlar ve çok daha fazlasına sadece bir pencereden erişmeye devam edebiliyorsunuz. Yazı yazma ve düzenleme, kodlama ve daha birçok amaçla kullanıma uygun olan bu özellik, iki sekme arasında geçiş yapma gereksinimini ortadan kaldırıyor.

Hangi sekmenin ne kadar yer kaplayacağını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca ortadaki üç noktaya basıp "Görünümleri ters çevir" seçeneğine basarak iki sekmenin ekrandaki yerlerini değiştirebilirsiniz. Örneğin YouTube sol kısımda, Google sağ tarafta yer alıyorsa bu seçeneği kullandığınızda YouTube sağ tarafa, Google sol tarafa geçecektir.

Bölünmüş görünüme geçtikten sonra web sayfalarını tekrardan farklı sekmelerde görüntülemek istiyorsanız üst kısımdan birleştirilen sekmelerin üzerine sağ tıklayıp imleci "Bölünmüş görünümü düzenle" seçeneğinin üzerine getirebilir ve "Görünümleri ayır" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Böylece dilediğiniz zaman tarayıcıyı önceden olduğu gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yeni özelliği etkinleştirmenin diğer çoğu özelliklerden daha farklı olduğunu belirtelim. Bunun için yeni bir sekme açıp adres çubuğuna tırnakları dahil etmeden "chrome://flags/#side-by-side" yazıp Enter tuşuna basın. Daha sonra "Split View" seçeneğini "Enabled" olarak değiştirin. Daha sonra tarayıcıyı yeniden başlatın. Son olarak birincil sekmeyi açıp yan tarafa almak istediğiniz sekmenin üzerine sağ tıklayıp "Mevcut sekmeyle yeni bölünmüş görünüm" seçeneğine basın.