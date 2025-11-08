YouTube Kontrolden Çıktı! Kullanıcılar Kısıtlanmaya Başlandı
YouTube'un belirli ülkelerle sınırlı tuttuğu yaş doğrulama sistemi, bazı yetişkin kullanıcıların hesaplarına yanlışlıkla kısıtlama uyguluyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- YouTube, yeni yaş doğrulama sistemini Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve bazı AB üyelerinde geçerli hâle getirdi.
- Yapay zeka destekli yaş doğrulama sisteminin beklendiği gibi sorunsuz çalışmadığı belirtildi.
- Bazı kullanıcıların hesabı, reşit olmalarına rağmen kısıtlandı.
YouTube, kısa bir süre önce yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemini bazı bölgelerde geçerli hâle getirdi. Ne var ki kullanıcılardan gelen tepkilere göre bu sistem pek doğru bir şekilde çalışmıyor. Bazı kullanıcılar, yaş doğrulama sisteminden dolayı hesaplarına 18 yaş altı hesaplara uygulanan kısıtlamanın getirildiğini ileri sürdü.
YouTube'un Yaş Doğrulama Sistemi Yanlış Tespit Yapıyor
YouTube, reşit olmayan kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmiş reklamlar göstermemek için gelişmiş yaş doğrulama sistemini daha fazla bölgeye getirmeye başladı. Bu kapsamda çoğu kullanıcı için otomatik yaş doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor. Bu süreçte normalde 18 yaşının altındaki çocukların hesabına kısıtlama getirilmesi gerekiyor.
Reddit ve benzeri platformlardaki şikâyetlere göre sistem olması gerektiği gibi çalışmıyor. Reşit kullanıcıların hesabına bile kısıtlama uygulanıyor. Örneğin 21 yaşında olduğunu belirten bir kullanıcı, sistem tarafından "çocuk" olarak işaretlendiğini ifade etti. İddiaya göre kullanıcı, bu işlemin ardından hesabındaki birçok ayara erişimini kaybetti.
Yanlışlıkla 18 yaşının altında olarak işaretlenen hesaplara gerçek çocuk hesaplarına uygulanan kısıtlamaların büyük bir kısmı uygulanıyor. Bunların başındaysa hem YouTube'un otomatik etkinleştirdiği hem içerik üreticisinin isteğe bağlı olarak etkinleştirdiği yaş kısıtlamalı videolara erişememe sınırlaması geliyor.
Yanlış yaş tespitinin sonucunda kullanıcılara "Bazı ayarlarınızı değiştirdik. Yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık" şeklinde bir uyarı gösteriliyor. Yanlış işaretlemeler sonucunda kullanıcıların önünde iki temel seçenek oluyor: Ya platformu kısıtlamalarla kullanmaya devam edecekler ya da kimlik, kredi kartı veya selfie gibi yöntemlerle yaşlarını kendileri doğrulayacak.
YouTube'un bu yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemi şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve bazı AB üyelerinde geçerli durumda. Şirketin bu sistemi diğer ülkelere getirip getirmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. En azından şu anlık bu tür sistemlerin hata payından Türkiye'deki kullanıcıların etkilenmediğini söylenebilir.