Yıllardır Bekleniyordu! Popüler Özellik Chrome'a da Geliyor

Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcılarının başında gelen Google Chrome, rakip web tarayıcılarında mevcut olan önemli bir özelliği daha kullanıcılarına sunmak için kollarını sıvadı. Hâlihazırda pek çok web tarayıcısında bulunan dikey sekme özelliği yakında Chrome'da da kullanılabilir hâle gelecek.

Google, Chrome İçin Dikey Sekmeleri Test Ediyor

Dikey sekmeler, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Brave ve Vivaldi gibi web tarayıcılarında uzun bir süredir yer alıyordu. Google Chrome kullanıcıları da uzun bir süredir dikey sekmelerin kullanıma sunulmasını talep ediyordu. Görünüşe bakılacak olursa Google, bu isteği nihayet dikkate aldı ve dikey sekme düzenini Chrome'un Canary sürümünde test etmeye başladı.

İlk incelemelere göre varsayılan olarak yatay bir şekilde konumlanan sekme çubuğuna sağ tıklayıp yan tarafta göstermeyi seçerek dikey sekme düzenine geçiş yapabileceksiniz. Sekmeler, web tarayıcısının sol tarafında alt alta sıralanmış bir hâlde görünecek. Bunun haricinde üst kısımda herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecek.

Dikey sekme düzeninde web tarayıcısının üst kısmında adres çubuğu gibi araçlar yer almaya devam edecek. Yeni sekme ekleme seçeneği, sol taraftaki bölümün en altında yer alacak. Bunun hemen yanındaki simgeye basarak sekmeleri gruplandırmak da mümkün olacak. Bu sekme biçiminden sıkılır ve eski düzene geri dönmek isterseniz bu alana sağ tıklayıp sekmeleri üstte göstermeyi seçmeniz yeterli olacak.

Google, Chrome'a Özellik Eklemeye Devam Ediyor

Teknoloji devi, web tarayıcısının herkes için daha işlevsel hâle gelmesine yardımcı olacak özellikler sunmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda ise Chrome'a bölünmüş görünüm özelliğini ekledi. Hem Windows hem macOS sürümünde mevcut olan bu özellik, aynı anda birden fazla sekmeyi yan yana görmenize olanak tanıyor. Bu özelliği etkinleştirmek için adres çubuğuna "chrome://flags/#side-by-side" yazıp Enter tuşuna basmanız ve daha sonra Split View'u "Enabled" olarak değiştirip tarayıcıyı yeniden başlatmanız gerekiyor.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra hangi sekmeyi mevcut sekmenin yanına getirmek istiyorsanız onun üzerine sağ tıklayıp "Mevcut sekmeyle bölünmüş görünüm" seçeneğine basabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra sayfa ikiye ayrılacak ve bir tarafta mevcut sekme, diğer tarafında ise seçtiğiniz sekme yer alacak.