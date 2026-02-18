Çok Ucuz Tablet Tanıtıldı! Unisoc İşlemciye Sahip

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Chuwi AuPad Mini tanıtıldı. Bununla birlikte tabletin özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablette Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci tercih edildi. Bütçe dostu tablet ayrıca düşük şarj hızı ile birlikte geliyor.

Chuwi AuPad Mini'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,7 inç

8,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1340 piksel

800 x 1340 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Parlaklığı: 350 nit

350 nit Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Kablolu Şarj: 10W

10W İşlemci: Unisoc T615

Unisoc T615 Arka Kamera: 5 MP

5 MP Ön Kamera: 2 MP

2 MP İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM: 4 GB (+ 12 GB sanal RAM)

4 GB (+ 12 GB sanal RAM) Depolama: 128 GB

8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Chuwi AuPad Mini, LCD ekran üzerinde 800 x 1340 piksel çözünürlük ve 350 nit parlaklık sunuyor. 388 gram ağırlığında olan tablette çift stereo hoparlör bulunuyor. Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazın ekranı 90Hz yenileme hızına sahip.

Tablette Unisoc T615 işlemcisi ve bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Giriş seviyesi bu işlemci, internette gezinme ve sosyal medya kullanmanın yanı sıra Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunlar için de yeterli performans sağlıyor.

Chuwi AuPad Mini'de 4 GB RAM ve 12 GB sanal RAM desteği yer alıyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği mevcut. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek bulunmuyor. MicroSD desteği sayesinde depolama alanının arttırılabildiğini belirtelim. Tablet 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip.

Cihazın yaklaık üç saatte şarj olduğu söyleniyor. Tablet 10W kablolu şarj desteği ile birlikte geliyor. Cihazın arka yüzeyinde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Taablette ayrıca Bluetooth 5.0 ve 4G desteği mevcut.

Chuwi AuPad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar?

Gri renge sahip olan Chuwi AuPad Mini için 88 dolar (3 bin 850 TL) fiyat etiketi belirlendi. AuPad Mini şu anda Türkiye'de satılmıyor. Bu tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi mevcut değil ancak Chuwi'nin bazı mini PC'leri şu anda satışta Dolayısıyla söz konusu tabletin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.